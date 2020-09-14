Бийская горбольница №2 может закрыться на карантин из-за ковида

На базе горбольницы №2 расположен бийский «ковидный» госпиталь Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники горбольницы №2 на условиях анонимности сообщили изданию "Бийский рабочий" о неоднократно выявленных случаях коронавируса в медучреждении. По городу распространяется информация, что в ближайшее время больницу закроют.

Многие связывают это с тем, что в больницу №2 стали переводить пациентов из Центральной горбольницы (которую ранее закрыли из-за вспышки коронавируса). Врачи говорят, что они заявляли о выявлении ковида, однако ничего не было предпринято.

- Якобы «сверху рекомендовали» не создавать шумиху. Когда число выявленных случаев стало увеличиваться, часть персонала все-таки отправили на больничный, - пишет издание.

Медучреждение пытается привлечь внимание к проблеме краевой Минздрав. Пока получить официальную информацию о ситуации местному изданию не удалось.

Отмечается, что именно на базе горбольницы №2 расположен бийский «ковидный» госпиталь.

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