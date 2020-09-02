В центральной горбольнице Бийска подтвердили вспышку коронавируса среди медиков

Всего протестировало более 300 медработников. Фото: Олег УКЛАДОВ

В бийской центральной городской больнице произошла вспышка заболевания коронавирусом среди медиков. Информацию об этом «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе краевого Минздрава.

На минувшей неделе в больнице было выявил 24 случая заражения COVID-19 среди персонала. Всего протестировали свыше 300 медиков, больше зараженных среди них нет. При этом, согласно сводкам оперативного штаба, на прошлой неделе в Бийске выявляли по 3-5 заболевших. Самый большой прирост был 28 августа, тогда выявили восемь инфицированных. Всего за прошлую неделю в Бийске зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом. То есть большинство из вновь прибывших в ряды зараженных стали медики.

Как стало известно ранее, 31 августа стационар в больнице закрыли на карантин. При этом продолжают работать поликлиника, родильный дом и несколько отделений больницы: инфекционное, терапевтическое, кардиологическое, нейрохирургическое, травматолого-ортопедическое по профилю сочетанной травмы отделения и отделение челюстно-лицевой хирургии.

По предписанию Роспотребнадзора тестируют всех пациентов, которые готовятся к выписке. Всего запланировано провести тесты 187 больным. Сейчас на ковид проверились 37 человек, положительных результатов среди них нет.

– После проведения всех необходимых противоэпидемиологических мероприятий и устранения потенциальных рисков Бийская городская больница продолжит работу в штатном режиме, – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На сегодняшний день в Алтайском крае 11 844 заболевших ковидом. Больше 10,5 тысяч уже выписали из больниц. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 63 инфицированных, выздоровело 80 пациентов. Зарегистрировано пять смертельных случаев, от коронавирусной инфекции – один из них.

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