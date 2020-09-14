Заморозки и магнитные бури ожидаются в Алтайском крае

Ожидается до -2 градусов. Фото: Дарья САВЕНКО

В ближайшие дни в Алтайский край могут прийти ночные заморозки. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

– Наиболее заметно температура понизится в Новосибирской, Томской, Кемеровская области, Алтайский край - там заморозки до минус двух, - сказал Вильфанд.

Заморозки, по словам синоптика, ожидаются даже в теплых регионах – в Приволжском федеральном округе и Воронежской области.

Когда именно наступят холодные ночи не уточняется, но в ближайшие пару дней в Алтайском крае еще должно быть тепло. Как рассказала ранее «Комсомольской правде» – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, до 15 сентября регион будет находиться под влиянием антициклона. В этот период будет сухо, тепло и без осадков. Хотя на Алтае уже выпадал первый снег.

Метеочувствительным людям следует подготовиться к магнитным бурям, которые накроют Алтайский край 25-29 сентября. Такой прогноз предоставила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца. 25 и 26 магнитосфера будет возбужденной, а 27 начнется настоящая буря в пять баллов.

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