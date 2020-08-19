«Мокрая» осень. Синоптики рассказали о погоде на Алтае в сентябре 2020

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты российского Гидрометцентра опубликовали вероятный прогноз на сентябрь 2020 в Алтайском крае. В целом, первый месяц осени обещает быть вполне обычным. Температура ожидается чуть выше нормы, для Барнаула этот показатель равен +11 градусам.

По прогнозам синоптиков, осадки выпадут в пределах нормы. В краевой столице это 28 мм. Так что будет тепло и сухо. Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявляет, что в этом сезоне все будет иначе.

По его мнению, в этом сезоне осень в Сибири будет «мокрой» и пасмурной. В сентябре на западе региона (а именно в этой части находится Алтайский край) прогнозируется превышение климатической нормы осадков. При этом в восточной стороне будет сухо, но прохладно.

В начале сентября воздух прогреется до +15, +16 градусов днем. Ночью вероятны даже первые заморозки на почве. Бабье лето наступит примерно 10-12 сентября, но долго наслаждаться им не получится. Оно продержится не больше недели, после этого на всей территории Сибири заметно похолодает.

Всю вторую половину сентября, по прогнозу синоптиков, будут идти сильные дожди, а ближе к началу октября выпадет и первый снег.

В ближайшее время Алтайский край тоже «зальет». Во второй половине дня 18 августа и ночью 19 августа ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах град, в предгорьях местами сильные ливневые дожди, усиление ветра до 17 м/с, при грозах порывы до 22 м/с.