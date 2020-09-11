Видео первого снега на Алтае 2020

Снегом замело алтайское село. Фото: скриншот с видео

Первый снег на Алтае 2020 выпал 10 сентября на село Ташанта, расположенное в Кош-Агачском районе. Об этом сообщают местные жители в паблике «Инцидент Барнаул».

Снег покрыл улицы и дома, но надолго не задержался, и растаял через несколько часов. В посте сказано, что пользователи соцсетей замечали снег и раньше, в других районах Республики Алтай. Однако такого сильного снегопада еще не было. В комментариях подписчики отмечают, что село находится на границе с Монголией, и снег в сентябре – это вполне нормальное явление. А один из комментаторов даже указал, что название села переводится как «гололедное».

В Алтайском крае до гололеда пока что далеко. В регион приходит бабье лето. Синоптики краевого Гидрометцентра прогнозируют, что уже сегодня, 11 сентября, температура поднимется до +20 градусов. Местами могут пройти небольшие дожди. Однако утром 12 сентября местами могут быть заморозки до -2.

На выходных еще можно будет понежиться на солнышке. Ни дождя, ни тем более снега не ожидается, а столбик термометра достигнет летних температур – до +24 градусов.

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Специалисты российского Гидрометцентра опубликовали вероятный прогноз на сентябрь 2020 в Алтайском крае. В целом, первый месяц осени обещает быть вполне обычным. Температура ожидается чуть выше нормы, для Барнаула этот показатель равен +11 градусам (подробнее)