Как передвижная автомобильная лаборатория проверяет качество алтайских дорог

Передвижная автомобильная лаборатория Фото: Минтранс Алтайского края

С помощью передвижной автомобильной лаборатории алтайские трассы проверяют на соответствие различным нормативам. Специалисты рассказали, как именно это делают и в чем особенности современной техники.

Как проверяют трассы

Работы на дороге Барнаул – АНИИЗиС проверил Николай Александров, начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог "Алтайавтодора". Он отметил, что передвижная автомобильная лаборатория является неотъемлемым звеном во время проверок.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» постоянно следят за состоянием трасс. А с помощью лаборотории можно проверять как ранее отремонтированные дороги, так и те, которые уже активно используют. В среднем машина едет со скоростью 40 км/ч.

Передвижная автомобильная лаборатория Фото: Минтранс Алтайского края

– У лаборатории широкий функционал, очень много высокоточных датчиков, оборудования, которое позволяет контролировать некоторые параметры. Во время движения идет их съемка. Позднее с помощью программного обеспечения компьютера, установленного в машине, идет анализ этой информации. Собираем ее и формируем отчеты, которые требуются, чтобы понять, соответствует участок нормативам или нет, – сказал Николай Александров.

В частности, можно проводить измерение пройденного пути, продольной ровности по европейской методике IRI. Лазерно-оптическая система проводит исследование поперечной ровности.

Ранее для таких проверок пользовались услугами сторонних организаций. Сейчас, благодаря новой технике, это делают собственными силами, более качественно и быстро. Отметим, что такая автомобильная лаборатория стоит около 20 млн рублей.

Передвижная автомобильная лаборатория Фото: Минтранс Алтайского края

Инспекции продолжаются

В этом строительном сезоне лаборатория проверила более тысячи километров дорог. Среди них Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области, Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан, Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.

Инспекции будут проводить, пока в Алтайском крае не похолодает, пишет минтранс региона.

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