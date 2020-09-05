Как в Алтайском крае строят дороги к фермам и селам

Общая толщина дорожной одежды составила 56 см, стоимость работ – около 44 млн рублей. Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае продолжают строить подъезды к фермерским хозяйствам и населенным пунктам. Ход работ на одном из объектов проверил Евгений Строганов, заместитель начальника “Алтайавтодора” по строительству, качеству и техническим вопросам.

Особенности работ

Специалисты посмотрели, как строят подъезд к крестьянско-фермерскому хозяйству Юрия Миллера в Калманском районе.

Из-за сложности рельефа и большой разницы высотных отметок начала и конца трассы для отвода поверхностных вод от земляного полотна дорожники сделали водоотводные канавы большой площади, которые укрепляют в зависимости от продольных уклонов щебневанием, монолитным бетоном и матрацами Рено. Это габионные конструкции из проволочной сетки двойного кручения, формирующей шестиугольные ячейки.

На месте работ. Фото: Минтранс Алтайского края

– Особенностью объекта является то, что водопропускная труба, которая предусмотрена из сборных железобетонных элементов, располагается на основании из песка. Проведено предварительное выторфовывание грунта. Пониженный рельеф местности способствовал затоплению прошлой дороги, – добавил Евгений Строганов.

Протяженность участка – 340 метров, он начинается от дороги местного значения и идет к ферме. Общая толщина дорожной одежды составила 56 см, стоимость работ – около 44 млн рублей. Для обеспечения безопасности дорожного движения здесь также установят дорожные знаки и сигнальные столбики. Весь комплекс работ планируют выполнить до 1 октября.

Строительство подъезда к ферме. Фото: Минтранс Алтайского края

Проезд в любую погоду

Юрий Миллер, глава фермерского хозяйства, которое занимается выращиванием крупного рогатого скота и зерновых культур, сообщил, что новую дорогу ждали давно. Рядом находятся несколько предприятий, к которым постоянно подъезжает техника. В межсезонье это был сделать особенно сложно, потому что была грязь.

Неподалеку также расположены дома местных жителей села Бураново, они также активно пользуются этой трассой.

Другие объекты

В минтрансе региона отмечают, что Алтайский край ежегодно принимает участие в реализации различных целевых программ. Одна из них – «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой в регионе и строят подъезды к производственным фермам, селам и поселкам.

Проверка хода работ. Фото: Минтранс Алтайского края

Всего в этом году работы по строительству подъездов к фермам и селам проводят на 13 объектах в разных районах Алтайского края. На эти цели из бюджетов разных уровней выделили около 476 млн рублей, из которых порядка 188 млн рублей, – федеральные средства. Срок сдачи дорог – октябрь 2020 года.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, когда в Барнауле закончат работы по расширению объездной дороги.

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