На ремонт дорог Алтайскому краю выделили более миллиарда рублей

Сейчас в краевом дорожном фонде 13 миллиардов рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Более миллиарда рублей поступило из федерального бюджета на ремонт дорожной сети Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства региона. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Известно, что в июне губернатор края Виктор Томенко обратился в Правительство РФ с просьбой о выделении дополнительного финансирования на обновление краевых дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Основным условием предоставления средств стал обязательный ввод в эксплуатацию объектов 2021 года в 2020 году. Таким образом, в этом году будет отремонтировано еще 66,8 километра краевых дорог. В основном это транзитные направления, соединяющие столицу региона с районными центрами, – сообщают в пресс-службе краевой администрации.

В начале года в копилке краевого дорожного фонда было 11,3 миллиарда рублей. Сейчас сумма составляет более 13 миллиардов рублей. Это выше, чем уровень прошлогоднего финансирования.