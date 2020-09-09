Минздрав провел проверку в «ДАРе»: замечаний нет

Перинатальный центр "ДАР" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 8 сентября направил в перинатальный центр «ДАР» начальника отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможению Маргариту Федченко. «С целью контроля» - подчеркнули в ведомстве.

Проверка была вызвана выявлением коронавируса у одной из рожениц. Накануне жительница Барнаула Виктория Романова заявила, что заразилась в центре «ДАР» COVID-19, и забила тревогу, умоляя закрыть заведение на карантин.

Однако после визита в перинатальный центр в Минздраве пришли к выводу, что оснований для паники нет. Федченко отметила, что процесс оказания медпомощи организован с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мероприятий и все процессы направлены на то, чтобы исключить распространение инфекции. Роспотребнадзор также пришел к выводу, что причин для закрытия «ДАРа» нет.

«По факту выявления случая коронавируса в перинатальном центре «ДАР» Роспотребнадзором проведено эпидрасследовани», - говорится в официальном комментарии Минздрава.

- После выявления контактных лиц тестировали пациенток и медперсонал. Положительных результатов не выявлено, источника заражения в перинатальном центре не обнаружено, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также еще раз подчеркнули, что Роспотребнадзором в заведении проведены все противоэпидемиологические мероприятия.

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