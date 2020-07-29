«Бред, похожий на геноцид»: откровения пациентки ковид-госпиталя

- Я в шоке от происходящего с новым вирусом, тестами и госпитализацией, - говорит пациентка барнаульского ковид-госпиталя Катерина Куликова. - 38 летняя горожанка рассказала «Комсомолке» о перипетиях личной ковид-эпопеи.

Странный запах в носу

- Я заболела 4 июля, - рассказывает Екатерина. - К вечеру запершило горло, сразу появился влажный кашель. При этом я никогда не кашляю, когда простываю, да и когда в последний раз простывала, уже даже и не помню, лет пять, наверное, назад. Температура выше 37 не поднималась, зато начисто пропало обоняние, стоял странный запах в носу и больше ничего не чувствовала, ни запаха еды, ни зубной пасты, - рассказывает о симптомах Кулакова. - Испугалась.

Утром 5 июля, женщина поспешила в поликлинику.

Показаний для госпитализации нет

- Больных с температурой и признаками ОРВИ принимают через отдельный вход. И вот сидим мы (человек десять) в малюсеньком коридоре без окон и ждём приема - кто-то с температурой, кто-то кашляет, кто-то и с тем, и с другим, - вспоминает горожанка. - Врач одна, выходной день. Очередь идёт, но количество людей в коридоре не уменьшается. Моя очередь, захожу. Быстрый опрос: когда заболела, какие симптомы, были ли контакты с заболевшими, выезжала ли куда-то за пределы Алтайского края. Заполнение формы, измерение давления, температуры, прослушивание.

После этого Екатерине объявили, что показаний для госпитализации нет, взяли мазок на ковид, и отправили домой с рекомендациями и назначениями.

- Сказали также, что результаты теста можно узнать самостоятельно в лаборатории Диагностического центра. Дома я усиленно полоскала горло, хотя оно уже не болело, но сохранялась краснота. Появился конъюнктивит, лечила и его тоже, - рассказывает собеседница.

Потерянный мазок

Когда на следующий день Катерина позвонила в Диагностический центр, ее огорошили, мазка с ее данными не поступало. Встревоженная женщина стала названивать в поликлинику. В итоге Катерине так никто и не смог пояснить про ее тест, порекомендовали записаться в инфекционный кабинет снова.

Повторный прием

- Выбора особо не было, зашла снова в тот же коридор, -вспоминает женщина .- Доктор удивилась, меня увидев, но молодец, быстро оформила повторно, осмотрела, послушала, предложила рентген, чтобы исключить пневмонию, я настаивала на КТ. Некоторое время заняло согласование, оказывается, так просто направление не получишь, в итоге нашли время на 9 июля на 16.40. Судьбу моего первичного мазка так выяснить и не смогли. Взяли повторный.

Монополия на КТ

Дома Катерина пила назначенный арбидол и обзванивала платные центры, пытаясь записаться на КТ пораньше.

- Везде отвечали, что не работают с вирусной пневмонией и платно сделать КТ в нашем городе я не могу - только обратившись в Диагностический центр. Получается, что Диагностический стал монополистом в этой области. И очередь растягивается на несколько дней. А ведь развитие вирусной пневмонии может быть стремительным, и при таком длительном ожидании привести к тяжёлым последствиям, - недоумевает Катерина. – Хорошо, что я такой настойчивой оказалась…

«У вас вирусная пневмония»

9 июля в назначенное время за больной приехала машина из поликлиники.

- Дежурная медсестра была в полной противовирусной экипировке, задние сиденья машины отгорожены от водителя и медсестры несколькими слоями полупрозрачной плёнки, - вспоминает Кулакова. - Приехали в Диагностический, там отдельный вход в красную зону, много людей в коридоре, тусклый свет, сначала нужно сдать мазки, потом кровь из вены, затем на КТ, там людей ещё больше, потом начинается ожидание в очереди к терапевту, где должны огласить результаты. Так проходит ещё три часа, наконец, захожу и с порога получаю в лоб, что у меня вирусная левосторонняя пневмония и нужно госпитализироваться. Реву.

Взволнованной женщине предлагают подождать на улице.

Обморок

- Сижу на улице, с такими же бедолагами, холодно, дует ветер, ждать неизвестно сколько, - вспоминает пациентка.- От голода и психологического напряжения начинает кружиться голова, темнеет в глазах, удушье… Девочка - врач «скорой», которая только что привезла новых пациентов на КТ, видит меня, сползающую на пол, бежит за нашатырем, сидит рядом, меряет пульс, спасибо ей огромное, я даже лица ее не помню. Я ни черта не соображаю, только слышу свою фамилию, это «скорая» за мной приехала. Опять повезло, врач быстро укладывает, даёт нашатырь, измеряет показатели, лежу, дышу, прихожу в себя. Вроде отпускает, звоню домой, прошу привезти вещи, домашние в шоке. В «скорую» посадили ещё двоих. Нас везут в госпиталь ветеранов на Змеиногорском тракте, 112.

Врач Виктор Носов заведующий отделением в ковидном госпиталеФото: из личного архива героя(ев) публикации

В приемном покое больных уже ждали.

- Меня оформляют первой, поднимают на седьмой этаж,- продолжает рассказ Екатерина.- На шестом и седьмом лежат либо с отрицательным тестом на ковид, либо без результатов мазка. В палате четыре человека, две девочки на выписку и нас новеньких двое, они уже с отрицательными результатами и мы – неизвестные (хотя какие неизвестные - по КТ у врача не возникло сомнений, что это ковид). Лежим все в масках. Боимся заразить тех, кто на выписку. Время уже десять вечера, пришёл дежурный врач, бодрый, разговорчивый, подбадривающий. Подробный опрос о состоянии здоровья, аллергиях, о перенесённых заболеваниях, о том, как заболела, о самочувствии, даны первичные рекомендации, и мы расходимся по палатам.

О госпитале

- Утро в госпитале начинается в 5.30,- описывает свои больничные будни Екатерина. - Сестрички выходят на смену по 6 часов, потом на 6 часов меняются и снова на смену. Работают в полной экипировке, это два защитных костюма, четыре перчатки, очки, маска-респиратор. В жару очки запотевают, к ним прикасаться категорически нельзя! Как они работают в таких условиях, практически наощупь для меня загадка! Вот кто герои, так это наши врачи! - восхищается пациентка.

- В самом госпитале на лечении около 250 человек,- рассказывает Кулакова. - К каждому койко-месту подведён кислород, многие пациенты не дышат без него. Дважды в день проходят санитарочки с влажной уборкой и раз в день моют пол с хлоркой. В палатах чисто. Постельное белье свежее. В каждой палате есть холодильник и раковина для умывания. В коридорах постоянно работают кварцевые установки. У каждой кровати кнопка вызова медперсонала. Очень хорошее трехразовое питание, достаточно разнообразное, говорят, что у нас в госпитале лучшая кухня из всех медучреждений города.

Штат врачей, по словам Екатерины, укомплектован.

- Хотя и наши врачи не застрахованы от заражения,- вздыхает пациентка, - и болеют наши доктора так же тяжело, лежат здесь в общих отделениях, проходят аналогичное со всеми лечение, но, даже болея, находят силы и время, чтобы подбодрить пациентов, лежащих с ними.

В госпитале очень хорошее трехразовое питание», - рассказывают больные.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Удивление Роспотребнадзора

14 июля Катерине позвонили из поликлиники.

- Наконец-то пришёл результат мазка, взятого поликлиникой 5 июля! - на этот момент я уже пять дней лежала в госпитале!- изумляется пациентка.

Из Роспотребнадзора, по словам Кулаковой позвонили только 16 июля, сообщили о положительном результате теста.

- Очень удивились, что я госпитализирована, спросили, когда я была на работе. Прошло уже 13 дней с начала моего заболевания. Предписание оказалось некому выдавать, так как 14-дневный срок обязательной изоляции у моих контактных лиц уже истёк! Потрясающая оперативность! - усмехается собеседница.

23 июля Катерине позвонили из поликлиники с новостью, что мазки, взятые у нее в поликлинике 5 и 7 июля были уничтожены и утилизированы Диагностическим центром в связи с тем, что у поликлиники не было полномочий брать эти мазки!

- Это было уже верхом всего происходящего вокруг бреда! - возмущается пациентка.

Пугающие новости

По словам Екатерины, последние новости просто пугающие. У медиков при заходе на смену, по ее словам, перестали брать мазки, половина из них кашляет, но их не тестируют в плановом порядке.

- Все тесты, которые брались поликлиниками до 14 числа, были уничтожены Диагностическим центром с формулировкой - у поликлиник не было прав забирать эти мазки. Сейчас при обращении в поликлинику больше не берут тесты, теперь они берутся либо платно, без симптомов, либо только в Диагностическом центре при госпитализации по «скорой». И сразу статистика пошла на уменьшение. То есть теперь больных официально будет меньше, но количество тяжелых пациентов будет расти! – возмущается Екатерина Кулакова. - Теперь, если заболел, надеяться придётся только на авось, либо организм сам справится, либо госпитализация с пневмонией тяжелой степени! Так, на днях к нам поступили 22 пациента, они все более десяти дней лечились дома, госпитализировали их только тогда, когда температура поползла под 40! А это уже необратимые изменения в легких. За сутки с 26 по 27 июля к нам в госпиталь поступило почти 30 человек. Практически все с КТ, легкой формы больше нет. Все рассказывают одно и то же. Заболели, обратились в поликлинику, дали больничный, написали в больничном ОРВИ, тонзиллит, гайморит, ангина и т.д. Мазок ни у кого не брали, при этом они передвигались по городу, общались, через 7-10 дней - ухудшение, температура КТ и характерное матовое стекло на снимках… Это ж на геноцид похоже, сколько народу можно угробить таким подходом? - задается вопросом Катерина.

Для тех, кто беспечно относится к ковид

Отдельное обращение Катерина Кулакова написала для тех, кто беспечно относится к ковид.

«Вот перед вами я, молодая, спортивная, ведущая здоровый образ жизни, не имеющая вредных привычек, лет пять уже даже ОРВИ не болеющая, лежу в госпитале с подтверждённым ковид и пневмонией. Мне сильно повезло, я вовремя обратилась за помощью, благодаря стечению обстоятельств и моей настойчивости мне достаточно оперативно сделали КТ, я оказалась в одном из лучших госпиталей, профилирующихся на лечении COVID-19.

Хотя о последствиях для моего здоровья, а также о состоянии моих легких после перенесённого вируса мне ещё только предстоит узнать на контрольных обследованиях, впереди ещё восстановительный период.

Пожалуйста, не пренебрегайте мерами профилактики! Носите в людных местах маски! Не подвергайте опасности ваших пожилых родственников и людей с ослабленным иммунитетом! Это важно! Я вижу, как это сложно протекает для пожилых людей, и это страшно, когда человек дышать не может без кислородной установки, когда они живут только на капельницах, потому что температура сжигает изнутри, как жутко когда ночью раздаётся звонок, и кого-то переводят в реанимацию! Не будьте беспечны! Для тех, кто не верит в существование ковид могу предложить устроиться волонтёром или санитаром в любой из ковидных госпиталей нашего города и увидеть «красную зону» изнутри! Понять, что сейчас реальные герои это наши медики! При всей разрухе и развале системы здравоохранения, приходящие на работу из смены в смену! Хочу сказать огромное спасибо всем нашим докторам, медицинским сестричкам, медбратьям, санитарочкам, работающим в госпитале! Вы мои герои однозначно! Когда все это закончится, мы обязательно обнимемся! Терпения вам!».