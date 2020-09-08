Жительница Барнаула: «Я заразилась ковидом в роддоме: ломило кости, были галлюцинации»

Виктория Романова. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульская радиоведущая Виктория Романова опубликовала на своей странице в Фейсбуке шокирующую историю пребывания в центре «Дар». Роженица считает, что заразилась COVID-19 именно в перинатальном центре, упрекает врачей в халатности и умоляет закрыть заведение на карантин.

По словам молодой мамы, в роддом она поступила 13 августа с болевыми схватками на сроке беременности 30 недель. В «ДАРе» у неё взяли мазок на COVID-19 и определили в карантинную зону.

«Палаты на 2-4 человек. То есть, если у кого-то положительный результат, то можно заразиться. Результат пришёл через 12 часов. Отрицательный», - рассказывает Вика.

После этого её перевели в отделение патологии. По словам Вики, все это время до родов с ней лежала сильно кашляющая девушка. 16-го августа Романовой сделали экстренное кесарево сечение. 21 августа ей разрешили быть вместе с сыном в одной палате.

26 августа на своей страничке «ВКонтакте» Вика написала нежные строчки: «Быть мамой - это счастье. Как я такая умная и взрослая раньше такого не понимала...!? В полночь у неспящих вселенная пахнет звёздами. А моя палата нежным ароматом молока и розовых пяточек. Нельзя оставлять земные радости на потом. Это я уяснила на всю жизнь. Меняйте привычки! Всем доброго утра и счастья».

Но именно в это время состояние пациентки начало ухудшаться. Поднялась температура, начался кашель. Романова просила взять у нее новый анализ на коронавирус, но на все жалобы врачи, как говорит Виктория, «отвечали ухмылками» и ставили диагноз «аллергический фарингит».

Ночью 2 сентября, по словам Вики, она начала задыхаться. Пациентка с плачем потребовала вызвать кого-то из лаборатории приёмного отделения, чтобы у неё и ребёнка, наконец, взяли ещё один мазок. Врачи согласились протестировать её, но не ребёнка. Другую пациентку, лежащую с Викой в одной палате, перевели вместе с ребёнком только на другой день. Анализ Вики Романовой оказался положительным.

Сейчас ее малыш находится в детской краевой больнице с бабушкой, а она сама - в городской больнице № 5.

Описывая свое состояние во время болезни, Вика называет его «адом на земле»:

«Ломило кости, были галлюцинации, что за окном зима, снег. Это температура за 39. Постоянный кашель и жуткая слабость. Отсутствие вкуса и запаха. Слух упал на 60%. Кровят десна. Руки, как плети. Не могу даже взять кружку».

Сейчас, по словам Вики, она не будет никому отвечать в сообщениях из-за плохого самочувствия, но при этом она умоляет закрыть центр «ДАР» на карантин, недоумевая, почему врачи, контактировавшие с ней, 4 сентября вышли на работу.

8 сентября, когда мы связывались с Викой, она рассказала, что после публикации поста из официальных ведомств с ней никто не связывался:

- Был только звонок из лаборатории о втором положительном мазке. На данный момент я переживаю только о своём ребёнке, - поделилась Вика, - чтобы у него до 15 сентября все мазки были отрицательные. Малыши болеют тяжело, несмотря на то, что в «ДАРе» меня убеждали в обратном. Подписчица мне рассказала о своей истории болезни ковидом ребёнка двухмесячного. Он очень мучился. Моему малышу всего три недели…

Вика снова повторила, что просто умоляет ввести карантин в «ДАРе». «Я потенциально могла заразить 40 человек», - считает молодая мама.

Официально

- Роспотребнадзором проведено эпидрасследование в перинатальном центр «ДАР», обследовали всех контактных, источник в перинатальном центре не обнаружен, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Минздрава региона. - По распоряжению Роспотребнадзора проведены все противоэпидемиологические мероприятия.

По мнению специалистов ведомства, причин для закрытия медорганизации нет. Также в Минздраве подчеркнули, что организации закрываются только по предписанию Роспотребнадзора.

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