Кого выбираем в сентябре 2020 в Алтайском крае

Как пройдут выборы 13 сентября 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

13 сентября в России состоится единый день голосования. Кого мы выбираем в сентябре 2020 в Алтайском крае? У нас в регионе пройдут выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов АКЗС. Председатель региональной избирательной комиссии Ирина Акимова рассказала, пустят ли голосовать без маски, будут ли на участках угощения и какой значок можно нарисовать вместо галочки.

Досрочное голосование уже началось

Со 2 сентября в Алтайском крае начались досрочные выборы. Чтобы проголосовать заранее, нужна уважительная причина, например, отъезд в отпуск, командировка, исполнение государственных и общественных обязанностей и др. Полный перечень установлен законодательством. При этом документально подтверждать невозможность проголосовать 13 сентября никак не нужно.

– Комиссия не вправе требовать никаких подтверждающих документов, – подчеркивает Ирина Акимова. Причину избиратель должен сформулировать в заявлении.

Без маски не пустят?

Голосования на улице не будет, как это было 1 июля на референдуме по вопросу внесения поправок в Конституцию. В этот раз выборы не такие масштабные, поэтому таких мер не требуется. Однако все рекомендации Роспотребнадзора, как уверяют в избиркоме, будут соблюдаться. Помещение для голосования обработают, под ноги на входе положат дезинфицирующие коврики, все члены комиссии будут в средствах индивидуальной защиты. Избирателю рекомендуется надеть маску - если вдруг он ее забудет, то ее предложат на участке.

– Но отсутствие маски не является отказом для участия в выборах, – уточняет Ирина Акимова.

Коронавирус у членов избиркома

На вопрос, заразился ли кто-то из членов избирательной комиссии, Ирина Акимова отвечает:

– Нет, я очень рада, что мы максимально безопасно эту стадию для себя прошли. Мы очень трепетно относимся к здоровью наших коллег, все они перед началом работы прошли экспресс-тестирование на коронавирус.

Плюшки-заманушки и смайлики на бюллетенях

1 июля голосование прошло без уже привычных угощений и подарков. Ирина Акимова сама вспоминает, как в детстве на избирательных участках раздавали пряники, устраивали концерты. Но и в этот раз обойдется без лакомств. В регионе все еще действует запрет на массовые мероприятия.

Иногда избиратели развлекаются другими способами. Оставляют на бюллетенях рисунки, надписи.

В основном, конечно, люди ставят крестик или галочку в бюллютене. Но если поставить смайлик, его тоже посчитают. В случае, если избиратель ненамеренно испортит бюллетень, ему выдадут новый.

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