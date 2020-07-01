В Барнауле на голосование по поправкам пришла медведица Глаша

Медведица Глаша из барнаульского зоопарка не смогла обойти стороной такое важное событие, как голосование по поправкам в Конституцию РФ. Исполнить свой звериный долг она решила 1 июля. Вместе с работником зоопарка Александром Чеботаревым медведица приехала на избирательный участок возле гимназии №42.

Глаша, как и полагается, прошла стол с антисептиками и средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Правда, подходящих размеров на ее мордочку не нашлось, а когти не оставляли шанса остаться перчаткам целыми при натягивании на лапу. Но Глашу пропустили на избирательный участок и без этого, тем более случаев заболевания коронавирусом среди медведей пока не зафиксировано.

Медведица немного похулиганила.Фото: Олег УКЛАДОВ

Перед выходом из машины Александр Чеботарев попросил ее не хулиганить. Однако никуда не денешь свою игривую натуру, тем более, когда кругом «зрители»: Глаша аккуратно залезла на стульчик, а затем выхватила бумаги у работника избирательной комиссии.

– Глаша, не забирай наши голоса, – закричал кто-то.

Медведица и не собиралась ничего подтасовывать. Следом за бумагами Глаша схватила антисептик – ну а что, соблюдает все меры безопасности… О своем мнении относительно поправок медведица не распространялась.

– Глаша очень дружелюбно пообщалась с избирательной комиссией, прошла по участку, ей все понравилось. А проголосовали за или против – это мы не будем говорить, – сказал Александр Чеботарев.

Глаша с работником зоопарка Александром Чеботаревым.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он также рассказал, что скоро они с Глашей планируют приехать искупаться на Пионерское озеро.

Цифра

По данным на 10 часов утра 1 июля в Алтайском крае проголосовали 700 905 избирателей. Это 38% от общего числа.

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