2020-07-28T12:55:19+03:00
Политика

Как пройдут сентябрьские выборы в Алтайском крае

13 сентября состоится единый день голосования
Татьяна Гейнрих
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В крае зарегистрирован свыше 1,8 млн избирателей.В крае зарегистрирован свыше 1,8 млн избирателей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как по всей стране, в Алтайском крае 13 сентября состоится единый день голосования. О том, какие выборы пройдут в регионе, растянут ли их на несколько дней и почему сократилось число избирателей, рассказала председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

Кого выбираем?

В Алтайском крае пройдут дополнительные выборы депутатов АКЗС и выборы в органы местного самоуправления. Депутатов будут выбирать по трем одномандатным округам №12, №26, №31 на место тех, кто досрочно прекратил свои полномочия.

Самое масштабное голосование пройдет в Славгороде и ЗАТО Сибирском. В них полностью изменят состав депутатов.

Избирателей стало меньше

По данным алтайского крайизбиркома, сегодня в регионе насчитывается свыше 1 млн 813 тысяч избирателей. За полгода их количество сократилось более чем на 9 тысяч человек. Глава краевой избирательной комиссии Ирина Акимова пояснила, что это естественный процесс.

– Численность сократилась по естественным причинам. В том числе по причине смерти, смены места жительства или пребывания в местах лишения свободы, – рассказала Ирина Акимова.

Растянут ли голосование на три дня?

В некоторых регионах голосование в сентябре растянут на три дня. Так можно сделать только в субъектах, где проходят довыборы депутатов Госдумы, выборы губернаторов, депутатов заксобраний и органов местного самоуправления в столицах регионов. При этом проголосовать можно будет и на мобильных пунктах во дворах, и на дому.

– У нас не проводятся выборы такого уровня. На всех других видах выборов указанные формы организации голосования применяются по решению комиссии организующей выборы. С учетом особенностей избирательной кампании, которая проводится на нашей территории, с учетом специфики эпидемиологической ситуации, мы будем принимать соответствующее решение, – рассказала Ирина Акимова.

Так что в Алтайском крае голосование планируют провести за один день, но если эпидобстановка будет тревожной, то не исключено и продление выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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