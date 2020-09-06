Грибник потерял машину, пока вел «тихую» охоту

Пока мужчина собирал грибы, он потерял место, где оставил машину Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Быстроистокского района Алтайского края вели поиск злоумышленников, которые якобы угнали автомобиль грибника, пока тот вел «тихую» охоту.

Инцидент произошел 3 сентября. Мужчина пришедший в отделении полиции рассказал, что отправился в лес собирать грибы и в какой-то момент так увлекся, что ушел в глубь массива и заблудился.

- Через час ему удалось выйти на дорогу, но место стоянки он потерял, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сама машина была закрыта, но сигнализация отсутствовала. В салоне остались все документы, в том числе паспорт ее владельца. Расстроенный грибник отправился в отделение, чтобы написать заявление, как он посчитал, об угоне.

Помимо полицейских в поисках также активное участие принимали односельчане. Машину удалось найти в течение суток. Ее вернули законному владельцу.