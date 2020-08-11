На Алтае третьи сутки разыскивают пропавшего на горе Синюха туриста

Мужчина потерялся в районе поселка 8-е Марта Колыванского сельсовета Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число происшествий с участием туристов. Так, в Курьинском районе при спуске с горы Синюха пропал мужчина. Поиски длятся уже третьи сутки, но пока о его местонахождении ничего неизвестно.

8 августа в поисковом отряде «Лиза Алерт» Алтайского края появилась ориентировка на Кузнецова Алексея Викторовича. 46-летний житель райцентра Табуны отправился в поход на Синюху, однако с маршрута не вернулся, на связь не выходил.

46-летний житель райцентра Табуны отправился в поход на Синюху Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Сообщение о пропаже поступило в единую диспетчерскую службу. Звонивший рассказал, что мужчина потерялся в районе поселка 8-е Марта Колыванского сельсовета при спуске с горы. Поиски развернули сразу же.

- Поисковые работы продолжаются. В них задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, полиции и волонтеры. Всего 13 человек, две единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели добавили, что именно летом им приходится часто организовать поиски людей, которые заблудились в лесу. Поэтому перед походом необходимо запомнить несколько правил, которые, возможно, спасут вам жизнь:

- предупредить родных, во сколько уходите и во сколько планируете вернуться;

- взять с собой нож, спички и часы;

- если у вас есть хронические заболевания, то нужно прихватить с собой необходимые лекарства;

- надеть яркую одежду – так вас легче будет найти в случае ЧП.

Приметы пропавшего

Рост мужчины – 182 см, плотного телосложения, глаза голубые, лысый. Носит очки. Был одет в камуфляжные брюки, футболку в полоску, черные кроссовки. С собой были туристические палки.

Тех, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

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