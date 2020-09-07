Зараженных коронавирусом выявили в детсадах и школе искусств Барнаула

Зарегистрирован один случай COVID-19 в школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В нескольких дошкольных учреждениях Алтайского края, а также в детской школе искусств №3 выявили зараженных коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции 7 сентября сообщила Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по региону.

Новые случаи

По ее словам, с началом учебного года будет отмечаться ежегодный сезонный подъем респираторных инфекций. В том числе, возможно, будут регистрировать и случаи заражения коронавирусом в различных организованных коллективах.

В детской школе искусств № 3 в Барнауле заболели три преподавателя. Управление Ропотребнадзора выдало предписание, определили круг контактных лиц, они будут соблюдать режим самоизоляции 14 дней.

В учреждение контролируют соблюдение всех профилактических мер. В частности, проведение заключительной дезинфекции, проверка температуры на входе. Если у кого-то из сотрудников она будет повышена, то их отстранят. В настоящее время эта школа искусство работает в дистанционном режиме.

– В принципе, регистрация у нас в образовательных организациях была и летом. В детских садах у нас были единичные случаи. На сегодня у нас зарегистрированы единичные случаи в детских садах № 239, № 249, № 185. В одном случае заболел ребенок, в остальных случаях это работники детских садов. Зарегистрирован один случай у школьника, – отметила Ольга Егорова.

Кроме того, в техникуме кинологии и предпринимательства зарегистрировали шесть случаев инфицирования у преподавателей.

Как поступают при выявлении зараженных?

Представитель Роспортебнгадзора отметила, что пока в новых санитарных правилах, которые действуют в образовательных учреждениях во время пандемии, пока нет четких рекомендаций, как следует действовать, если в школе обнаружили заболевшего COVID-19, как среди школьников, так и среди учителей.

В школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Пока мы действуем в таком формате: если выявили случай заболевания среди учащихся, то конкретный класс переводят на дистанционный режим обучения. В принципе за последние полгода это уже входит в практику. Если случай произошел среди учителей, то определяется круг контактных лиц среди педагогов и школьников, за ними наблюдают в течение 14 дней. Возможно, тестирование будет проводиться только среди близких контактов. В принципе учитель сидит на определенном расстоянии от учеников, соблюдает социальную дистанцию. Пока нет необходимости в стопроцентном тестировании всего класса и всей школы, – добавила Ольга Егорова.

Представители ведомства надеются, что в ближайшее время определенные четкие рекомендации, возможно, поступят.

Отметим, что по последним данным, общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае составляет 12156 человек.

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