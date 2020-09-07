Барнаульскую детскую музыкальную школу закрыли на карантин из-за коронавируса

О заболевании коронавирусом в школе пока не сообщается. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле детская музыкальная школа №3 закрылась на карантин. Об этом сказано на сайте школы.

Школа закрыта «в связи с участившимися случаями вирусных заболеваний сотрудников и сложной эпидемиологической ситуацией». Детей перевели на дистанционное обучение, которое продлится до 20 сентября. Занятия будут проводить в мессенджерах. Представитель Роспотребнадзора Ольга Егорова на пресс-конференции 7 сентября сообщила, что у трех сотрудников школы обнаружили коронавирус.

По последним данным, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 62 инфицированных коронавирусом, выздоровело 17 пациентов, зарегистрировано три смертельных случая, из них от коронавирусной инфекции – один. Общее число заболевших составляет 12 156, но большинство из них уже выписались из больниц. На сегодняшний день проходят лечение 931 человек, из них в госпиталях находятся 775 пациентов, амбулаторное лечение получают 156 пациентов.

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