Когда в Барнауле закончат работы по расширению объездной дороги

В работе участвуют представители четырех подрядных организаций и бойцы стройотрядов. Фото: минтранс Алтайского края.

Расширение объездной дороги в Барнауле идет с опережением графика. С 12 августа движение транспорта открыли по отремонтированной полосе от улицы Власихинская к поселку Южный. На месте работ побывал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев вместе с представителями Алтайавтодора и подрядных организаций. Специалисты проверили, как продвигается обновление объекта.

Что уже сделали

Масштабные работы по расширению объездной дороги начались еще в прошлом году. Тогда сделали реконструкцию моста через Барнаулку и обновили подходы к нему, протяженность которых составила 800 метров.

В этом строительном сезоне проведут расширение дороги на протяженности 4,5 км. Благодаря хорошей погоде работы идут с опережением графика, поэтому, скорее всего, объект будет сдан раньше срока.

На месте работ. Фото: минтранс Алтайского края.

- На данный момент выполнены работы более чем на 30%. Основные строительные мероприятия планируем завершить осенью, в сентябре-октябре, а до конца года полностью запустить дорогу в эксплуатацию - закончить устройство освещения и барьерного ограждения для безопасного движения, автобусных остановок с заездными карманами и автопавильонами, переходов и тротуаров, - отметил Александр Дементьев.

На месте работ побывал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Фото: минтранс региона.

Кто участвует в работах

В работах на дороге задействованы представители четырех подрядных организаций, используется около 10 единиц техники. Также в обновлении активно участвуют бойцы строительных отрядов. В Борзовой Заимке для них разбили специальный лагерь с комфортными условиями проживания. Еду привозят из столовой. Стройотрядовцы очень довольны.

Техника, участвующая в работах. Фото: минтранс Алтайского края.

Денис Лавцикий, командир отряда “Импульс” рассказал, что бойцы отряда – студенты АлтГТУ, которые сейчас проходят практику на шоссе Ленточный бор. Ребята выполняют разные виды работ, трудятся с 13 июля.

– Когда набирал людей в отряд, то предупредил, что работа будет сложная, нужно трудиться упорно и усердно. Все бойцы подготовлены и знают свою работу. Из-за пандемии каждые полчаса нам привозят антисептики, обрабатываем руки. Также проводят обработку в месте нашего жительства, – резюмировал командир отряда.

Цифра

Общая стоимость работ составляет более 465 млн рублей.

Кстати

Решение о расширение объездной дороги было принято в связи с тем, что трасса работает в режиме перегрузки. Реконструкция позволит в будущем сократить время пребывания «в пробках» жителей и гостей нашего региона.

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