Сразу 11 человек с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За весь период пандемии в крае умерли 344 человека с COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября стало известно, что в Алтайском крае за минувшие сутки умерли 11 человек с коронавирусом. Число заболевших COVID-19 также растет, за стуки оно увеличилось на 61 инфицированного. Всего их уже 11781, сообщает оперативный штаб региона.

Сколько человек скончалось

За весь период пандемии в крае скончались 344 человека. За прошедшие сутки – 11 пациентов. Из этого числа от COVID-19 – 4, а 7 человек – по иной причине смерти. Всего от коронавирусной инфекции скончались 128 человек, по иным причинам смерти – 211 пациентов, на экспертизе остается 5 случаев.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые инфицированные

В настоящее время проходят лечение 935 человек, из них в госпиталях находятся 767 пациентов, амбулаторное лечение получают 168.

По данным на 1 сентября новые случаи COVID-19 зарегистрировали в следующих городах и районах: Барнаул – 26, Благовещенский район – 6, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск – по 3 человека, Славгород, Косихинский, Кулундинский, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 2 человека, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Троицкий, Топчихинский, Табунский, Целинный районы – по 1 человеку.

В палате. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из общего числа заболевших 177 случаев – завозные. 6139 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3306 – у больных внебольничной пневмонией, 3573 – у заболевших ОРВИ, в 4902 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных 115, на аппарате ИВЛ – 34.

Отметим, что выздоровевших также становится больше. В регионе из больниц выписали уже 10502 человека, из них за прошедшие сутки - 90 пациентов.

Напомним, в ближайшие дни правительство Алтайского края планирует рассмотреть переход на третий этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19

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