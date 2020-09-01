Стационар бийской центральной городской больницы закрыли на карантин из-за COVID-19

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за коронавируса стационар бийской центральной городской больницы закрыли на карантин. Об этом 31 августа сообщили в медучреждении, пишет “Бийский рабочий”.

Положительный тест на COVID-19 примерно у 20 сотрудников больницы. Точное число заболевших коронавирусом пока не сообщается.

Отметим, что в информации из сводок оперативного штаба нет данных о вспышке COVID-19 в Бийске не говорится. Судя по этим данным, число заболевших в Бийске за последнюю неделю не превышало пяти человек.

При этом родильный дом центральной городской больницы, инфекционное отделение и поликлиника продолжают в штатном режиме при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии превысило 11700 человек.

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