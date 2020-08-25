Неизвестные сообщили о минировании барнаульских ТЭЦ

Сообщения были присланы на почту предприятий Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 25 августа, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и БТСК в Барнауле получили сообщения о минировании. Весь персонал, как сообщает СГК, уже эвакуировали. В настоящее время проверку завершили – опасности нет.

О новой волне псевдоминирований пишет «Интерфакс-Сибирь». Как и ранее, сообщения были присланы на почту предприятий.

- Незамедлительно проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах частично завершена проверка с привлечением специальных ведомств, кинологов и саперов - признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, - рассказали изданию в Сибирской генерирующей компании, которая владеет ТЭЦ в Барнауле.

В настоящее время станции работают в штатном режиме. Кстати, ранее также появилась информация о минировании и «Бийскэнерго». Электронные адреса, с которых поступили сообщения о взрывных устройствах, зарегистрированы за рубежом.

Напомним, в начале прошлого года псевдотеррористы сообщили о минировании более 100 зданий в Бийске и Барнауле. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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