Больницы и поликлиники в Алтайском крае возобновили плановую помощь

Коронавирус в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал указ о возобновлении плановой помощи в больницах и поликлиниках региона. Таким образом, с 24 августа работать начнут 44 медучреждения, 23 из них - в Барнауле.

Как пишет правительственный телеграм-канал «Ленина,59», медучреждения для плановой медпомощи открываются в 21 районе края (в остальных муниципалитетах такая деятельность была возобновлена ранее) и в городе Барнауле. Таким образом, в целом своим решением Минздрав открывает для оказания плановой помощи 127 медучреждений.

- Теперь жители региона могут получить плановую помощь на всей территории Алтайского края, - сообщается на официальном сайте правительства региона.

Из-за коронавируса медучреждения переводили в особый режим работы – оказывалась лишь неотложная помощь, что касается плановой, то врачи в каждом конкретном случае решали, можно ли перенести визит к врачу.

В последние дни отмечается тенденция по снижению прироста среди выявленных случаев коронавируса. Это позволило ввести очередные послабления.

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