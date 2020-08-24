Река вместо дорог: почти 600 тонн грузов перевезли по воде в Алтайском крае

В крае направляют деньги и проводят работы, которые позволят увеличить срок навигации и объем перевозимого груза. Фото: Минтранс Алтайского края

В этом году в Алтайском крае водным транспортом перевезли уже около 600 тысяч тонн грузов. Это позволяет сохранять покрытие алтайских трасс, разгружать их и снижать уровень пробок, сообщают в минтрансе региона.

Постепенно объем грузоперевозок по воде растет, в регионе наблюдается положительная динамика. Так, на аналогичную дату прошлого года перевезли около 550 тысяч тонн. Этого результата удалось достичь благодаря дноуглубительным работам. Они позволяют увеличить длительность перевозок по реке, и, следовательно, значительно повысить грузооборот.

В этом году речная навигация началась 20 апреля, закончится в конце октября – начале ноября.

– Общий объем дноуглубительных работ в границах Алтайского края сейчас составляет более миллиона кубических метров. На данный момент выполнено порядка 82% мероприятий от запланированного числа. Мы обеспечиваем благоприятный габарит судового хода для хождения флота, выполняя полный комплекс работ, – разрабатываем перекаты, при помощи земснарядов, извлекающих грунт, углубляем дно рек, – сказал Александр Чуприн, начальник Барнаульского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Обского БВП».

Весь флот региона состоит из 200 различных судов. На баржах, в частности, перевозят инертные материалы, например, щебень и песок. Также по воде доставляют лес.

В минтрансе края подчеркивают, что одним из наиболее значимых достижений в речной отрасли является увеличение грузооборота в три раза по отношению к 2014 году. За несколько лет с дорог региона удалось перенаправить более 3 млн тонн различных грузов.

Отметим, что в 2015 году приняли решение о подписании трехлетнего соглашения между краевыми властями, ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» и региональными предприятиями речной и добывающей отраслей. Стороны направляют деньги и проводят работы, которые позволят увеличить срок навигации и объем перевозимого груза. В прошлом году соглашение подписали еще на три года – по 2021 включительно.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, когда в Барнауле закончат работы по расширению объездной дороги.

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