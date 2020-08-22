Как дорожники обновляют проблемный участок трассы до Камня-на-Оби и когда закончат ремонт

По трассе осуществляется транзит в соседний регион – Новосибирскую область, также здесь зачастую проезжают отдыхающие в курортный город Яровое Фото: Минтранс Алтайского края

В этом году специалисты отремонтируют 20 километров дороги до Камня-на-Оби. Изначально объект должен был стать переходящим с 2020 на 2021 год, однако по просьбе минтранса Алтайского края подрядчик планирует сдать его в эксплуатацию в этом строительном сезоне.

Почему ремонт стал долгожданным

Работы на участке региональной трассы Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области выполняют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там с проверкой побывал заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства минтранса края Валерий Никитюк, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте работ. Фото: Минтранс Алтайского края

– Дорога до Камня-на-Оби давно являлась проблемным направлением для жителей и гостей нашего края, последние два года ремонтируются участки длиной по 20 км, думаю, многим проезжающим стал заметен результат. По трассе осуществляется транзит в соседний регион – Новосибирскую область, также здесь зачастую проезжают отдыхающие в курортный город Яровое, в связи с чем интенсивность движения, особенно в летний период, по этой дороге значительно высока, - подчеркнул замминистра.

На объекте трудятся специалисты Барнаульского ДСУ№4. Генеральный директор Николай Данилин сообщил, что сейчас работы проводят в соответствии с графиком. Однако если специалисты будут отставать от сроков, например, из-за плохой погоды, то дорожники будут обновлять трассу, работая в две смены

–Для скорейшего завершения работы на участке работают два светофора, обеспечивающие реверсивное движение, в связи с чем автолюбители могут испытывать неудобства, мы приносим свои извинения за причиненные неудобства. В конечном счете, после завершения всех мероприятий, это позволит сократить время в пути по трассе до Камня-на-Оби», – резюмировал Николай Данилин.

Новый завод

Для более оперативного выполнения работ подрядчик установил мобильный завод по производству асфальтобетона вблизи участка. Это установка циклического действия, работающая по классической башенной технологии.

Мобильный завод по производству асфальтобетона. Фото: Минтранс Алтайского края

–Ультрамобильная конструкция позволяет в сжатые сроки выполнить монтаж установок и способна производить 160 тонн асфальтобетона в час. Изготовители позаботились и об экологической безопасности – завод оснащен системой фильтров для очистки выбросов, благодаря чему не представляет опасности для окружающей среды, – отмечают в минтрансе Алтайского края

В настоящее время дорожники выполняют работы по фрезерованию старого асфальта и устройству основания дорожной одежды, уже отсыпали обочины. Асфальтобетонное покрытие устроят в несколько слоев. Стоимость объекта – 90 млн рублей, закончить работы планируют в октябре.

Дорожный ремонт в городе

Отметим, что дороги обновляют и в Камне-на-Оби. В этом году из краевого бюджета выделили субсидию 24,2 млн рублей. Проведут ремонт улицы Пушкина от Колесникова до Первомайской, а также улицы Северной от Кирова до Некрасова.

Кроме того, работы на других улицах проведут за деньги, выделенные на содержание дорог. Общий дорожный фонд Каменского района в 2020 году составит около 38,7 млн рублей.

Напомним, ранее мы подробно сообщали, когда в Барнауле закончат работы по расширению объездной дороги.

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