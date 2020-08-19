Скрытые патрули, камеры и не только: как сотрудники ГИБДД ловят нарушителей на Алтае

Полицейские стремятся снизить число нарушений на дорогах Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Госавтоинспекции стремятся снизить число нарушений на дорогах Алтайского края. Подробнее о том, что именно для этого делают и какие средства помогают им находить нарушителей, представители ведомства сообщили на пресс-конференции.

Скрытый контроль и мотопатрули

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно используют патрульные автомобили скрытого контроля. Полицейские находятся в обычных машинах и наблюдают за движением. При этом они связываются с другими нарядами дорожно-патрульной службы, которые в случае необходимости могут остановить автомобиль нарушителя. В ведомстве подчеркивают, что скрытые патрули повышают дисциплину водителей.

В Барнауле, Бийске и Алейске работают мотопатрули. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, летом на дорогах края увеличивается число мототехники. Полицейские также не стоят в стороне: в Барнауле, Бийске и Алейске работают мотопатрули. Это помогает реагировать на нарушения гораздо быстрее.

Комплексы фотовидеофиксации нарушений

Для снижения аварийности и предупреждения различных правонарушений в регионе установлены специальные технические средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Устройства, в частности, фиксируют превышение установленной скорости движения, нарушение правил остановки и стоянки, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией и многое другое.

Камеры фиксации ПДД Фото: Иван МАКЕЕВ

– Комплексы фото- и видеофиксации позволяют обеспечить круглосуточный контроль транспортных потоков на многополосных автомобильных дорогах и пересечениях любой степени сложности. С достаточной точностью осуществлять одновременную или последовательную фиксацию нескольких правонарушений, в том числе сопровождающуюся непрерывной видеозаписью с распознаванием регистрационных знаков транспортных средств, – отмечают в ведомстве..

Там добавляют, что применение приборов фиксации нарушений в десятки раз повышает эффективность надзора за соблюдением ПДД и резко снижается число нарушений.

Световые опоры

В ГИБДД сообщают, что при обустройстве автомобильных дорог и пешеходных переходов используют современные технические средства организации дорожного движения. Например, в Бийске на улице Трофимова, вблизи здания № 19, в качестве экспериментального проекта, установили световые опоры, изготовленные из стеклопластика. У них есть внутренняя подсветка в границах пешеходного перехода.

Сотрудники ДПС. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Опоры выполняют функцию дополнительного освещения створа пешеходного перехода в определенном радиусе, а также своеобразной сигнализации при приближении людей к пешеходному переходу, подход которых отслеживается датчиками движения, – объясняют в ведомстве.

Когда человек подходит к переходу, то цвет освещения опоры меняется с белого на красный и обратно, в мигающем режиме. Также на этих опорах разместили дорожные знаки, а дорожная разметка сделана по технологии 3D.

–Такие элементы обустройства значительно повышают информативность пешеходных переходов, как для водителей, так и для самих пешеходов, что в конечном итоге должно сказаться на повышении безопасности дорожного движения, – уверены в ГИБДД.

Особая разметка

В качестве эксперимента для профилактики ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, на участках федеральных автомобильных дорог Р-256 «Чуйский тракт» (с км 168+600 по км 169+500) и А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан» (с км 270+500 по км 271+000) нанесли линии горизонтальной дорожной разметки желтого цвета, для разделения транспортных потоков встречных направлений.

Полицейские. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госавтоинспекции добавляют, что эксперимент еще продолжается, однако с момента нанесения разметки на этих участках аварий не было.

Напомним, ранее мы писали о том, что за прошедшие 7 месяцев 2020 года в Алтайском крае количество ДТП с участием детей увеличилось на 1,7% (со 180 до 183) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В этих авариях погибли три ребенка, травмы получили 194.

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