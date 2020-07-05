Пир во время чумы на Алтае: сотни отдыхающих устроили дискотеку на озере Ая

В ночь с 4 на 5 июля на озере Ая прошла масштабная вечеринка в одном из местных заведений «ХХХХ Бар Горный Алтай». Очевидцы пишут, что там собралось несколько сотен, а то и больше тысячи человек, несмотря на то, что массовые мероприятия в регионе все еще под запретом.

Дискотека на Ае.

По соцсетям уже разлетелись видео и фотографии с дискотеки. Судя по кадрам, никто из отдыхающих не надевал маски, и уже тем более не соблюдал социальную дистанцию. Хотя в Instagram-аккаунте бара недавно появилась запись о том, что в заведение пускают только в средствах защиты, а гости должны держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров. Под записью комментаторы пишут, что это просто смешно, некоторые очень возмущены произошедшим.

– Вы все в аду сгорите, нехристи, - прокомментировал подписчик.

Вечеринка на озере Ая.

«Бийский рабочий» пишет, что этот пост появился уже после того, как началась вся эта шумиха с дискотекой, а остальные записи «подчистили».

Напомним, с 3 июля в Республике Алтай открыли туристический сезон при условии, что будут строго соблюдаться все профилактические меры. По последним данным в регионе 870 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.