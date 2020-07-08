Ни-ка-ких больше вечеринок! Прокуратура проверит клубы на Ае, устроившие «пир» во время пандемии

В минувшие выходные, 3 июля, когда уровень заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае был как никогда высок, ночные клубы в туристическом селе Ая устроили небывалые вечеринки: на входе – очереди, танцпол был забит отдыхающими, словно бочка селёдками. Ни пандемия, ни запреты уже не останавливают людей. Видео с зажигательной вечеринки попало в сеть – на радостях многие начали простить сторизы в Инстаграм. На следующий день, 4 июля представители клуба у себя на странице выставили сообщение, что отныне будут впускать ограниченное число посетителей, да и тех только в масках.

Однако это не спасло их от проверки. Пиром во время «чумы» заинтересовалась полиция, прокуратура и Роспотребнадзор. 6 июля в мессенджерах появилось сообщение, что прокуратура опечатала клуб. А 7 июля ведомство выдало официальный комментарий по этому поводу:

- Первым заместителем прокурора края Александром Фоминым инициировано проведение внеплановых проверок в связи с появившейся информацией о развлекательных мероприятиях с массовым пребыванием людей. Инициировано проведение Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю внеплановых проверок в отношении трех юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, - говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.

Как пояснила корреспонденту «Комсомолки» начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Мария Панчук, речь идет о клубах «The bar XXXX Горный Алтай», «Империя», а также развлекательном комплексе бассейнов «Планета Q». В частности, последнее заведение планировало провести грандиозную вечеринку в честь Ивана Купала. Кроме того, проверять данные организации будут не только на нарушения противокоронавирусных мер, а в целом.

Что касается закрытия клуба «The bar XXXX Горный Алтай», то в прокуратуре не смогли подтвердить или опровергнуть информацию.

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