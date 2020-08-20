На Алтае скончался осужденный за домогательство к школьнице батюшка

Андрей Киселев Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Осужденный за домогательство школьницы священник с Алтая скончался в колонии. По словам прихожан храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района, у Андрея Киселева была онкология. Однако точная причина смерти устанавливается. Похоронить его должны в Барнауле. Приговор огласили в апреле 2019 года, получается, Андрей Киселев с учетом предварительного следствия провел в заключении около двух лет.

Прихожане вздыхают: "Отмучился..."

Харизматичный настоятель

Когда судили отца Андрея Киселева, село Черемное, где он был настоятелем, напоминало сбитое осиное гнездо: люди встали горой за батюшку, скинулись ему на адвоката, а когда того закрыли в СИЗО, слали ему передачки и деньги. Если бы было можно, они пошли бы штурмом, чтобы его вызволить. Никто не верил обвинению в педофилии.

Киселев, биолог по образованию, преподавал в вузе, а потом получил сан и уехал в село Черемное Павловского района, где начал строить церковь. Под его руководством приход окреп и разросся. Люди любили харизматичного настоятеля, огромной толпой шли за ним в крестный ход.

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Представьте себе худощавое лицо, светлые голубые глаза, темные волосы. Он даже чем-то напоминал старые иконы с ликом Христа. Мягкий голос, в его компании становилось спокойно и легко на душе. Как-то в разговоре один из его паствы проронил, что Киселев – посланник божий. Многие верили, что через него с ними общается бог. Возможно, поэтому люди и встали за него горой. Ну как такой человек мог совершить что-то предосудительное?

Последнее искушение

Преступление, по данным следственного комитета, было совершено летом 2018 года на берегу реки Обь. Он поехал на рыбалку, взяв с собой 13-летнюю дочку женщины, с которой, как поговаривали односельчане, имел отношения. Когда девочка уснула, он совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера» ( ч.4 ст. 132 УК РФ).

Известно об этом стало совершенно случайно. По данным источника, близкого к следствию, отца Киселева сдал его собеседник по общению в социальных сетях. Мужчины общались в группе определенной тематики – любви к несовершеннолетним. Киселев рассказывал, как расцвела 13-летняя «отроковица», и о переживаниях того вечера: когда девочка уснула на переднем сидении его «Жигулей», он запустил ей руку в штаны. Школьница проснулась, и на этом все прекратилось.

Интересно, что во время следствия, Киселев сначала все признавал, а потом вдруг поменял свои показания, сказав, что девочка все выдумала. На суде творилось черт знает что. Собственная мать пыталась уверить суд, что ее «распутная дочка» оговорила батюшку, в итоге ее отвели, а законным представителем назначили государственного защитника.

В итоге суд отправил священника на 12 лет в колонию строго режима. Кстати, даже после того, как приговор батюшки устоялся, его не лишили сана, хотя и запретили проводить службы.

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