Батюшка, арестованный за домогательства к школьнице, пользовался спросом у женщин

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-13T12:18:24+03:00

Об этом рассказали корреспонденту «Комсомолки» в селе, где служил алтайский священник

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Протоирей Андрей Киселев 27 сентября встретит свое 50-летие в камере следственного изолятора. К дню рождения заключенный попросил принести ему Евангелие. Как и о чем молится грешник, только ему и богу известно.

Настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района подозревают в том, что 20 июля на берегу Оби он «совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения».

Храм Богоявления Господня в селе Черемное Павловского районаФото: Марина КОЧНЕВА

Следствие до сих пор не дает никаких комментариев на щепетильную тему. Арест продлен. 11 сентября корреспондент «Комсомолки» побывала в селе, где Киселев построил церковь и служил много лет.

«Девка не наша»

Первое, что слышу от сельских чиновников в Черемном: «в церковь не ходим и священника видели пару раз. Первый - когда на крещение прорубь делали, второй - когда тот интересовался оформлением церковных земель на кадастровый учет».

- Он ведь не местный, из Власихи приезжает, - подчеркнули в сельсовете.

- Даже участковый узнал об аресте из интернета, - говорит Инна Овсянникова, заместитель председателя сельсовета. - Мне лично по воцапу барнаульские друзья скинули: «Смотри, что у вас делается».

Сегодня село гудит. Даже во время недавних выборов среди избирательной комиссии споры не утихали: было насилие или нет. В селе уверены, что жертва не местная. Про свою, мол, давно бы все знали - шила в мешке не утаишь. Откуда-то сельчане знают уже и о том, что с девственностью у девочки все в порядке – якобы это уже даже экспертиза показала.

- Если изнасиловал, то как тогда она девкой-то осталась? За что в тюрьму? - удивляется пенсионерка Галина Огнева-Воля, зашедшая в сельсовет спросить о машине с мусором и тут же подхватившая тему про батюшку.

- Галина Степановна на язык острая, что думает, то и говорит, - улыбается Овсянникова.

На вопрос, откуда информация о медицинской экспертизе, бабушка пожала плечами: «Да все же уже знают».

-У нас много чего про этого батюшку говорили, я никогда не верила ни про Сараево (соседнее село), где он гулял, ни про другое, - продолжает пенсионерка. - Он ведь красавец, а баб вокруг ой сколько!

Воля прищуривается, окидывает меня взглядом и добавляет: «И ты, поди, ему дала?».

«Женщины засматривались»

По мнению огненной бабушки, на красавца-батюшку в округе многие женщины заглядывались.

- Одна ему даже родила, а он детей «нагулянных» не бросил, сам воспитывает, - с уважением в голосе говорит Степановна.

Об этой «Санте Барбаре» в жизни Черемновского священника «Комсомолка» писала еще десять лет назад. Тогда бывшая жена Андрея Киселева (она ушла от батюшки восемь лет назад) рассказывала, как они удочерили девочку одной из бедных прихожанок, а саму мамочку взяли в дом няней. Но вскоре та родила еще одного ребенка. Уже после жена священника поняла, что ее благоверный и есть отец детишек. Бывшая теша отца Андрея Галина Федоровна кстати тогда зятя не осуждала: «Все мужчины налево ходят. А он, прежде всего, - мужчина. Ну а то, что священник, - это только профессия, способ зарабатывать деньги» – говорила она нашему корреспонденту.

Прихожанки Валентина и Зинаида уверены, что батюшка не виновен.Фото: Марина КОЧНЕВА

В деревне в отцовстве батюшки никогда не сомневались. И даже больше хвалили его за этот поступок, чем ругали - детей ведь не бросил, значит, молодец.

- Он ведь священник пока в своем кафтане, а как снимет – всё, работа закончилась, обычный человек, - считает Инна Овсянникова.

- Да ты лучше в церковь сходи, там спроси, - посоветовала Галина Степановна Огнева-Воля. - В церкви больше расскажут.

Отправляюсь в церковь, где служил задержанный священник.

Пакет для отца Андрея

Макушка деревенского храма золотится за зеленью и пирамидами сахарной свеклы (в селе сахарный завод). Внутри идет служба в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Отец Вячеслав, приехавший в Черемное из поселка Комсомольского, вспоминает в проповеди, как Иоанн обличил правителя, который сожительствовал с женой брата.

- Ирод, - говорит батюшка, - имел двойственную натуру, как каждый человек, одной тянулся к Богу, другой имеет греховные помыслы…

На отдельном столе с церковными книгами лежит полиэтиленовый пакет с тысячными купюрами с надписью: «Для отца Андрея». Возможно, требуются деньги на адвоката.

-Говорят, плох он там, - вздыхает прихожанка Валентина, - просил маленькую книжечку Евангелие, повезу. Видеться не разрешают.

- Молюсь за батюшку каждый день, - поддерживает другая православная- Зинаида Ивлева. - Знаю его лет двадцать, очень хороший, умный. Церковь эту построил.

«Бесы обложили»

Зинаида с гордостью показывает большую купель, которую их священник установил для таинства Крещения. В этот момент в храм заходят два парня, один спрашивает, можно ли покреститься.

Молодые люди пришли покреститься. Говорят, на душе тревожно.Фото: Марина КОЧНЕВА

- На душе тревожно, - говорит молодой человек.

- Голоса слышишь? - понимающе спрашивает одна из прихожанок.

- И это есть…

- Много бесов вокруг, - вздыхают православные. - Вот и батюшку нашего обложили.

«Неужели он мог пойти на паскудство?»

- Вы что-нибудь слышали о батюшке-то? - спрашивает Зинаиду седой старик с тросточкой.

-Я вот думаю, неужели он мог пойти на такое паскудство? - размышляет дед, не дожидаясь ответа. - Нет, вряд ли. Наверное, также как с Никулиным получилось. Оклеветали, потом выпустят.

Никулин – это бывший местный полицейский. Как рассказывают жители, его держали в тюрьме три месяца за то, что тот якобы изнасиловал падчерицу. Потом оправдали, отпустили, но мужику пришлось уехать из села после дурной славы.

Рядом с сельсоветом в Черемном есть маленький газетный киоск, в котором быстрее всего можно узнать все свежие деревенские новости, в том числе и из серии «одна бабушка сказала»:Новости из газетного киоска

- Киоск мне сын поставил - для общения с людьми, - говорит владелица и продавщица в одном лице Галина Тюрина, бывшая учительница.

Рядом с сельсоветом в Черемном есть маленький газетный киоск, в котором быстрее всего можно узнать все свежие деревенские новости.Фото: Марина КОЧНЕВА

Среди последних ее новостей о батюшке, как раз та, что «девочку вроде как и не насиловали - экспертиза показала».

- А если та же история как с Никулиным, вот как ему потом отмываться,- вздыхают женщины.

- Он к нам маму соборовать приезжал - умный, толковый, степенно разговаривал, - говорит парикмахер Надежда, зашедшая в киоск на огонек. - Ходили по церкви разговоры, что на женщин заглядывается. Но добавляли при этом: «Службу то хорошо ведет, а если что, то бог с него вдвое спросит…». Он ведь не мальчик, чтоб дела такие вершить, какие ему приписали. Хотя моя знакомая Татьяна верит почему-то, что он на такое способен, все возмущается: « Ужас, до чего попы дошли…».

- Самое страшное, что нас ведь ничего уже не шокирует, - подытожила Галина Тюрина. - Девчонки то тринадцатилетние какие. Приходят детки вчера на скамейку, сели и - мат на мате! Да и батюшек в девяностые много грешных в церковь пришло.

Ответит перед Богом

Иоанн Шевгенюк, сотрудник информационного отдела этой Славгородской Епархии сообщил, что 18 сентября в Храм Богоявления в селе Черемном направят батюшку, который будет исполнять обязанности арестованного священника.

Сам отец Иоанн продолжает верить в невиновность коллеги.

- Оклеветать можно легко, - вздыхает священник. - В моем доме, например, живет дед контуженный, которого дети часто дразнят. На днях слышу, бегут и девочка пацанам кричит: «Если он маме моей пожалуется, я скажу, что он меня изнасиловал». Может, испытание такое сейчас отцу Андрею выпало? Но если даже допустить, что виноват, он строго перед Богом ответит.