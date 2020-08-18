Печальная статистика: в Алтайском крае выросло число ДТП с участием детей

На дороге в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие 7 месяцев 2020 года в Алтайском крае количество ДТП с участием детей увеличилось на 1,7% (со 180 до 183) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В этих авариях погибли три ребенка, травмы получили 194. Об этом на пресс-конференции сообщили в ГИБДД региона.

Как именно пострадали и погибли дети

Два ребенка-пассажира погибли в Быстроистокском районе. Еще одного ребенка-пешехода насмерть сбили в Новоалтайске.

– Преобладающими видами ДТП, в которых пострадали дети, являются происшествия с детьми-пассажирами (38,7% от общего количества ДТП с участием детей), наезды на детей-пешеходов (33,8%), происшествия с участием детей-водителей велосипедов (22,4%), – отмечают в ведомстве.

Всего с января по июль этого года зарегистрировали 71 происшествие с участием детей-пассажиров, помимо двух погибших, там получил травмы 81 ребенок.

ГИБДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, с начала года за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах привлекли 3598 водителей.

– В большинстве случаев совершение данного административного правонарушения происходит по личной недисциплинированности водителей транспортных средств, в силу того, что они не отдают отчет своим действиям и не осознают тяжесть последствий, которые могут произойти в результате ДТП, – подчеркивают в ГИБДД.

В каждом третьем происшествии дети находились на проезжей части в качестве пешеходов. Всего зарегистрировано 62 таких ДТП, причем 20 из них случились на пешеходных переходах. Также фиксируют рост происшествий с участием юных пешеходов по собственной неосторожности на 9% (с 22 до 24) и числа пострадавших в них несовершеннолетних на 14,2% (с 21 до 24).

Увеличение количества ДТП по вине детей-пешеходов отмечается в Новоалтайске (5 ДТП), в Каменском (2 ДТП) и Славгородском (2 ДТП) районах.

В ГИБДД сообщают, что делают многое для снижения числа аварий. В частности,вместе с работниками образования проводят инструктажи, классные часы, родительские собрания, викторины, интеллектуальные и спортивные игры, а также конкурсы по теме безопасности дорожного движения.

Сотрудники ДПС. Фото: Олег УКЛАДОВ

Юные водители

За 7 месяцев текущего года полицейские составили 68 материалов в отношении несовершеннолетних водителей. Во время проверки правоохранители выясняют, кому принадлежит автомобиль и почему за руль сел ребенок.

В случае выявления нарушения, в отношении хозяина машины оставляют административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права).

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