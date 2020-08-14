Около 400 человек эвакуировали из санатория в Белокурихе

У санатория в Белокурихе. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Задымление произошло в подвале одного из корпусов санатория “Россия” в Белокурихе. Из здания эвакуировали 392 человека, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация о задымлении в подвальном помещении и эвакуационных мероприятиях в корпусе № 2 санатория "Россия" поступила на пульт пульт диспетчера пожарно-спасательной части Белокурихи ночью.

На место происшествия оперативно выехали подразделения 6-го пожарно-спасательного отряда по повышенному рангу сложности. На момент прибытия дежурного караула открытого горения в подвальном помещении не было, только задымление.

– После проверки всех помещений здания на предмет обнаружения загорания и наличия не эвакуировавшихся людей, был дан отбой повышенному рангу в связи отсутствием необходимости, – отмечают в ведомстве.

Причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без последующего горения.

Администрация санатория и пожарные эвакуировали из здания 392 человека, в том числе 83 ребенка. Пострадавших нет.

Всего на место выезжали 18 человек,7 единиц техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь с 30 на 31 июля произошел пожар на одной из баз отдыха на Айском тракте в Алтайском районе края. На момент их прибытия открытым огнем горел двухэтажный деревянный дом, объятое огнем строение успели покинуть 25 человек.

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