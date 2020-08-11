В Алтайском крае произошло несколько серьезных пожаров

На месте пожара.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
За прошедшие сутки алтайские спасатели тушили 38 пожаров. Некоторые возгорания были серьезными. На одном из пожаров травмы получила 54-летняя женщина, сообщает краевое управление МЧС.
Так, около полуночи поступило сообщение о возгорании в садоводстве Мичуринцев. На момент прибытия спасателей на одном из дачных участков открытым огнем горел двухэтажный дом, была угроза распространения пламени на рядом стоящие домики.
Борьбу с огнем вели около двух часов. В результате произошедшего повреждены кровля и перекрытия дома, также огонь успел повредить крышу бани, расположенной на соседнем участке. В тушении участвовали 30 человек, использовали 8 единиц техники. Пострадавших нет.
По предварительной информации, пожар произошел из-за действий людей. Более точную причину установят специалисты после проведения экспертизы.
Дом после пожара.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Этой же ночью в селе Рассказиха Первомайского района произошел серьезный пожар на одном из частных подворий. На момент прибытия спасателей открытым огнем горел жилой дом, пламя успело перекинуться на рядом стоящие строения.
– Около трех часов потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара повреждены стены дома, огнем уничтожены кровля дома и надворные постройки. В тушении были задействованы 14 человек личного состава пожарной охраны и 5 единиц техники, – отметили в ведомстве.
Общая площадь горения составила около 150 кв. метров. При пожаре получила травму 54-летняя хозяйка дома Ей оказали медпомощь на месте.
Предположительно, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи
На месте возгорания
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Отметим, что всего за прошедшие сутки в ликвидации пожаров в Алтайском крае участвовали 210 огнеборцев, использовали 64 единицы техники.
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Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение. До 13 августа на большей части территории ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).
11 августа высокая пожароопасность (4 класс горимости с индексом более 6000 гр.) отмечается в Мамонтовском, Алейском, Родинском, Волчихинском, Поспелихинском, Шипуновском, Рубцовском, Краснощековском, Локтевском, Змеиногорском, Усть-Чарышском, Усть-Калманском районах, чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) в Угловском районе.
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