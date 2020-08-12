Представился иностранным миротворцем: на Алтае брачный аферист выманил у женщины более миллиона рублей

Мужчина оказался мошенником, который обманом получил более 1 млн рублей и резко прервал общение. Фото: pixabay.com

Жительница Горно-Алтайска познакомилась в интернете с иностранцем и стала активно с ним переписываться. Женщина была готова выйти за него замуж, строила много планов, но им не суждено было сбыться. Мужчина оказался мошенником, который обманом получил более 1 млн рублей и резко прервал общение, пишет региональное управление МВД.

Известно, что женщина стала общаться с иностранцем в одной из социальных сетей. Он представился военнослужащим, участвующим в миротворческих миссиях. Переписка продолжалась около двух месяцев, все складывалось гладко. Новый знакомый казался умным, начитанным и порядочным человеком.

Вскоре иностранец предложил женщине выйти за него замуж и даже пообещал переехать на родину будущей жены. Недолго думая, горожанка согласилась, хотя ни разу не видела своего жениха живьем.

После этого некоторое время мужчина не отвечал на сообщения, а потом написал, что его ранили в командировке. Однако переживать не стоило, он добавил, что получил страховку 8 млн долларов. Военный обещал отправить деньги невесте, чтобы та купила жилой дом, в котором они в будут жить вместе. Также иностранец сказал, что приедет к возлюбленной, как только решит вопрос со своим увольнением. Женщина поверила и стала искать жилье.

Переписка продолжалась и иностранец сообщил, что уже отправил посылку с деньгами. Вскоре жительница Горно-Алтайска получила смс-сообщение якобы от дипломатической службы с требованием оплатить авиа-доставку посылки. Стоимость составляла более 100 тыс. рублей, горожанка перевела нужную сумму.

Через некоторое время пришло еще одно письмо с просьбой оплатить таможенную пошлину 1 млн рублей. Женщина заподозрила неладное, но новый знакомый убедил ее в том, что это стандартная процедура и без оплаты пошлины посылку не получить. К тому же, он добавил, что отправленные деньги покроют все расходы.

– В очередной раз поверил аферисту, горожанка заняла часть суммы у родственников, а также взяла банковский кредит. Всю сумму она перевела несколькими траншами на счет афериста,– отмечают в ведомстве.

В итоге женщина так и не дождалась обещанных миллионов долларов и не вышла замуж. Получив деньги, мужчина перестал отвечать на сообщения, а вскоре и вовсе заблокировал страницу.

Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личность мошенника.

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