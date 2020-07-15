2020-07-15T13:36:21+03:00
Происшествия

Жительницу Барнаула обманули на 50 тысяч рублей при продаже ноутбука

САНТАЛОВ Константин
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Женщина у ноутбука.Женщина у ноутбука.Фото: pixabay.com
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В Барнауле девушка хотела продать ноутбук через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму, сообщает краевое управление МВД.

Вскоре после размещения объявления девушке пришло сообщение. Неизвестный писал, что хочет приобрести технику. Во время разговора мужчина попросил потерпевшую пройти к банкомату для того, чтобы он смог перевести деньги. Девушка послушно выполняла все операции и сообщала коды доступа.

Получив доступ к банковскому приложению, мошенник со счета девушки перевел ее же деньги на карту и сообщил, что якобы по ошибке переслал свои средства. Он попросил потерпевшую отправить ему на счет 50 тыс. рублей, что она и сделала. Лишь спустя время девушка осознала, что попалась на уловку мошенника и обратилась в полицию.

– Сотрудники полиции призывают интернет-пользователей быть бдительными и не перечислять деньги неизвестным лицам, а также не раскрывать свои личные данные, реквизиты банковских карт незнакомым людям, – отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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