«Они меня гипнотизируют». Барнаульская пенсионерка трижды «подарила» деньги мошенникам

Всего 20% дистанционных мошенничеств раскрывают в Алтайском крае. Киберпреступники достаточно хитрые и умело «разводят» на деньги. Несмотря на все предупреждения, люди ведутся на обман. Особо доверчивых не смущает даже собственный опыт потери денег.

Бог любит троицу?

84-летняя жительница Барнаула трижды становилась жертвой мошенников, по разу в год. Бабушка сама переводила деньги злоумышленникам, причем довольно сложным способом.

В 2018 году женщине позвонили на стационарный телефон и заявили, что ей положена компенсация в 560 тыс. рублей за приобретенные ранее БАДы — якобы полиция задержала группу, которая делала это незаконно. Для этого, уверяли пенсионерку, ей необходимо открыть расчетный счет в банке.

Женщина отправилась в указанное мошенниками отделение банка, открыла там счет на имя некоего Моисеева, затем пошла в другое отделение и уже там закинула на счет 40 тысяч рублей. Эта сумма, по словам мошенников, нужна была в качестве «страховки», чтобы получить выплату. Затем пенсионерке перезвонили снова и развели уже на 116 тысяч — якобы первую сумму не получается снять, и поэтому нужны еще деньги. Женщину начали запугивать, что в противном случае она вообще ничего не получит.

Пенсионерка покорно ждала свою «компенсацию», пока об этой ситуации не узнал ее внук. Он обратился в полицию, после чего возбудили уголовное дело.

Пенсионерка у банкомата.Фото: Олег УКЛАДОВ

Через год женщине позвонили с аналогичным предложением, но компенсация была уже за якобы излишне оплаченные услуги ЖКХ — 80 тысяч рублей. Несмотря на прошлый опыт, пенсионерка снова безоговорочно поверила звонившим, ни с кем не посоветовалась и отдала им 56 тысяч рублей. Шесть у нее уже были на карте, еще 50 она закинула и перевела на указанный счет двумя траншами. После жалобы внука завели второе уголовное дело.

В феврале 2020 года пенсионерка попалась на удочку мошенников в третий раз. Перевела 42 тысячи — больше у нее просто не было, об этом позаботился внук. На расспросы, как можно было попасться на одно и то же снова, бабушка ответила: «Они меня гипнотизируют».

После возбуждения третьего уголовного дела мужчина написал жалобу в прокуратуру: мол, как же так, одно и то же, и никого до сих пор не поймали.

— К сожалению, такие дела очень сложно раскрыть. Все счета — «однодневки», сим-карты «серые», а людей по именам, которые указывала бабушка, сотрудники полиции не нашли. Сама пострадавшая уже даже не хочет идти и что-то рассказывать, — говорит помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Карпова.

Полтора часа ездила по городу и переводила деньги

Попадаются на подобные «разводы» и пенсионерки помоложе — 64-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 240 тысяч рублей. Переводила с кредитной карты до тех пор, пока ее не заблокировали.

Женщину обманули по схеме: «С вашей карты пытаются снять деньги». Сначала ей позвонили якобы из одного банка и выведали, сколько средств у нее есть на карте. Их оказалось очень мало, и тогда мошенники стали расспрашивать женщину про карты других банков. Она и призналась, как на духу, что у нее есть еще две карты, одна из которых кредитная на сумму 350 тыс. рублей.

Позднее пенсионерке перезвонили уже якобы из службы безопасности банка, в котором ей дали кредитку, и начали спрашивать, не совершала ли она попыток получить наличные. Когда женщина ответила отрицательно, ей сказали, что к ее деньгам пытаются получить доступ мошенники и нужно срочно перевести их на другой счет, так как текущий скоро заблокируют.

Пенсионерка «висела» на телефоне полтора часа — все это время ее инструктировали, как снимать деньги и куда их переводить. Сразу всю сумму банкомат ей не выдавал, поэтому пришлось искать другие устройства.

В Барнауле оказалось не так уж много банкоматов того банка, в котором ей дали кредитку, поэтому женщине пришлось ездить по городу на такси. В это время ей пытались дозвониться из настоящего банка, чтобы выяснить, зачем она снимает с кредитки наличные, и куда ей столько. Но пенсионерка упорно держала связь с мошенниками. В конце концов, карту заблокировали, и разговор прекратился.

По факту мошенничества возбудили дело, но пока никого не нашли. А пенсионерке теперь придется выплачивать кредит.

Мошенники пока хитрее полиции

За 2019 год в Алтайском крае на 60% выросло число дистанционных мошенничеств и краж. Львиная доля из них связана с хищениями с банковских счетов — когда люди сами переводят деньги мошенникам. А раскрывают только каждое пятое такое преступление.

В алтайской полиции завершается формирование подразделений по расследованию IT-преступлений в каждом отделе нашего управления. Если раньше за это отвечал один отдел, то теперь в каждом будут сотрудники, занимающиеся такими вещами. Возможно, это поможет более успешно противостоять преступникам.

Люди почему-то теряются перед мошенниками, даже если знают о подобных схемах. Очень много таких, кто получал памятку или читал о подобном, и все равно попался. Полицейские раздают сотни тысяч памяток, печатают предупреждения и на квитанциях за услуги ЖКХ, напоминают о бдительности в общественном транспорте, банкоматы выдают предупреждения. Но и преступники изобретают все новые и новые способы введения в заблуждение. И попадаются на их удочки не только пожилые люди, но и молодые, знакомые с современными технологиями.

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