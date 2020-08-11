Вакцинация и не только: как в Алтайском крае готовятся к подъему заболеваемости гриппа и ОРВИ

К процессу вакцинации будут привлекать руководителей различных предприятий Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

В правительстве Алтайского края прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии региона. Эксперты обсудили профилактику гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В частности, специалисты обговорили перспективы иммунизации населения, оснащенность медицинских организаций, в том числе коечный фонд для госпитализации больных с гриппом и новой коронавирусной инфекцией.

К тому же, подняли вопрос расширения лабораторной базы для диагностики не только COVID-19, но и гриппа и других респираторных инфекций.

Планируется вакцинировать не менее 60% жителей региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

Почему важна вакцинация

В региональном минздраве отметили, что во время прививочной кампании нужно активно рассказать жителям края о вакцинации.

– Важно вовремя и правильно донести до населения информацию о необходимости иммунизации против гриппа в условиях продолжающейся циркуляции коронавируса. Рассказать жителям о том, что вакцинопрофилактика поможет избежать тяжелых последствий заболевания, – заявила Ирина Долгова, заместитель губернатора Алтайского края.

В этом году планируется вакцинировать не менее 60% населения, а жители группы риска должны быть привиты не менее чем на 75% от численности этих групп.

– Кроме иммунизации в период сезонного и эпидемического подъема респираторных инфекций будет важно соблюдать и прочие противоэпидемические меры: «утренние фильтры» в детских образовательных организациях, наличие запаса во всех типах и видах учреждений средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих средств, устройств для обеззараживания воздуха и так далее, – подчеркнули в ведомстве.

По итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии приняли решение утвердить межведомственный план профилактических мероприятий. Жителей региона будут активно информировать о том, как можно избежать заболевания респираторными инфекциями, в том числе, расскажут об иммунизации против гриппа.

Кроме того, приняли решение, активно привлекать к процессу вакцинации руководителей различных предприятий Алтайского края.

Сезон респираторных инфекций начинается со второй половины сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Защита от вирусов

Напомним, мы сообщали, что иммунизацию против гриппа планируют провести в короткие сроки. В частности, как и ранее, это будут делать в поликлиниках и на рабочих местах, сформируют выездные бригады.

Особое внимание уделят сотрудникам социальных учреждений, транспортной отрасли и работникам организаций, которые активно взаимодействуют с людьми.

Также, ожидают промышленного выпуска вакцины от коронавируса, чтобы провести вакцинацию.

Сезон респираторных инфекций начинается со второй половины сентября. Вторая волна коронавируса прогнозируется примерно в это же время.

– Коронавирусная инфекция не имеет никакого отношения к сезонности. При этом в связи с традиционным эпидподъемом ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период и тем, что COVID-19 будет циркулировать в популяции, прогнозируется наслоение этих двух инфекций, – ранее отметил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

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