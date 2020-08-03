Алтайский край готовится к переходу на второй этап снятия ограничений

Вопрос о переходе на второй этап снятия ограничений, введенных в Алтайским крае из-за пандемии коронавируса, планируют рассмотреть уже на этой неделе. Об этом, а также о второй волне инфекции и в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 3 августа сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Переход на следующий этап

В настоящее время регион находится на первом этапе ограничений, введенных из-за COVID-19. По словам Ульяны Калининой, вопрос о переходе на второй этап Роспотребнадзор рассмотрит на этой неделе.

На новом этапе могут открыться крупные магазины промышленных товаров, площадью до 800 квадратных метров и торговые точки, в том числе уличные. Однако при этом сохраняются требования по ограничению количества посетителей и отдельного входа. Кроме того, свою работу могут возобновить отдельные медицинские организации.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отвечая на вопрос о работе фитнес-центров, замруководителя краевого управления Роспотребнадзора отметила, что их работа возможна на третьем этапе снятия ограничений. Однако есть вероятность, что тренажерные откроются в течение августа. Все будет зависеть от эпидобстановки.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в крае увеличилось на 107 инфицированных. Общее число заболевших с начала пандемии – 9433. За неделю случаев групповой заболеваемости коронавирусом в регионе не зарегистрировали. При этом заболели 17 сотрудников 8 социальных учреждений. Все они были выявлены до выхода на работу.

– В данном случае не произошло заноса инфекции в социальные учреждения, поэтому очагов не зарегистрировано, – подчеркнула Ульяна Калинина.

Отметим, что в сутки в Алтайском крае проводят от 2,5 до 2,5 тыс исследований на новую коронаиврусную инфекцию. Уже обследовали более 310 тыс. человек.

Возможна ли вторая волна коронавируса

Как правило, со второй половины сентября начинается сезон респираторных инфекций. Вторая волна коронавируса прогнозируется примерно в это же время

– Коронавирусная инфекция не имеет никакого отношения к сезонности. При этом в связи с традиционным эпидподъемом ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период и тем, что COVID-19 будет циркулировать в популяции, прогнозируется наслоение этих двух инфекций, – отметил Дмитрий Попов.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с этим будут активно проводить вакцинацию от гриппа. Уровень охвата в Алтайском крае должен быть около 60%.В прошлом году этот показатель составил 52%.

– Это профилактическая мера, которая позволяет снизить интенсивность распространения инфекции, тяжесть протекания заболевания и при наслоении двух инфекций выйти из эпидпроцесса с наименьшими потерями, – подчеркнул министр.

Иммунизацию против гриппа планируют провести в короткие сроки. В частности, как и ранее, это будут делать в поликлиниках и на рабочих местах, сформируют выездные бригады.

Особое внимание уделят сотрудникам социальных учреждений, транспортной отрасли и работникам организаций, которые активно взаимодействуют с людьми.

Также, ожидают промышленного выпуска вакцины от коронавируса, чтобы провести вакцинацию.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Кто чаще всего болеет кооронавирусом

Статистику ведут с конца июня. Из общего числа заболевших в крае 40% – это работающие граждане и 60% – пенсионеры, учащиеся и другие люди.

Из числа работающих наибольший удельный вес приходится на медработников, это группа риска. Также среди заболевших работники образования (4,5%), сотрудники сферы услуг (6,3%), рабочие промышленных предприятий (5,8%).

Кроме того, среди заболевших COVID выявили 36 работников транспортной сферы, среди них, в том числе, один кондуктор.

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