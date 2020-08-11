Жара отступает: синоптики рассказали, какой будет погода на неделе в Алтайском крае

В начале рабочей недели в крае сохранится теплая погода, воздух прогреется до +28…+33 градусов, однако возможны дожди. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в ближайшие дни аномальная жара покинет Алтайский край. В регионе будет неустойчивая погода с дождями. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказал ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

В начале рабочей недели в крае сохранится теплая погода, воздух прогреется до +28…+33 градусов, однако возможны дожди. Штормовое предупреждение из-за аномальной жары продлили до вторника, 12 августа. В среду над над районами региона будет проходить циклон с запада Постепенно температура будет понижаться, к четвергу столбик термометра покажет +24…+29 градусов.

Погода во вторник

Ночью 11 августа в регионе температура воздуха составит +15...+ 20 градусов, местами в предгорьях до +10 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +27...+32 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В краевой столице ночью будет +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем во вторник температура воздуха составит +28...+30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 6-11 м/с.

Погода в среду

Ночью 12 августа в регионе температура воздуха составит +14...+19 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице ночью будет +16...+18 градусов. Во второй половине ночи кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с

В Барнауле днем температура воздуха составит +27...+29 градусов. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Погода в четверг

Ночью 13 августа в регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +24...+29 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице ночью будет +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с

В Барнауле днем в четверг температура воздуха составит +25...+27 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер южный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Отметим, что в Алтайском крае до 13 августа ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Угловском районе чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

В МЧС призывают соблюдать правила безопасности, не сжигать сухую траву и мусор, не разводить костры на отдыхе.

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