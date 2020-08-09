В Алтайском крае сложная пожароопасная обстановка - горит сухая трава

За сутки в регионе произошло 33 пожара, в 28 случаях спасатели боролись с возгораниями сухой травы и мусора Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На Алтае вот уже которую неделю стоит аномальная жара. Сухая, жаркая и ветреная погода привела к резкому увеличению числа природных пожаров. И чаще всего причиной таких происшествий становится небрежность с огнем - брошенный окурок, спичка или непотушенный костер.

- Только за сутки в регионе произошло 33 пожара, и в 28 случаях спасатели боролись с возгораниями сухой травы и мусора, - сообщили в краевом МЧС.

В частности, 7 августа горела трава неподалеку от села Усть-Таловка Курьинского района. Из-за ветра пламя очень быстро распространялось по открытой местности. Пожарным потребовалось полчаса, чтобы полностью ликвидировать огонь, который "сожрал" около тысячи квадратных метров.

Еще одно серьезное возгорание произошло в тот же день в Рубцовском районе - полыхала сухая трава с северной стороны от поселка Вымпел. Пожарным удалось не допустить распространения огня, и площадь горения в этом случае оказалась меньшей - около 500 "квадратов".

- По предварительной оценке, в обоих случаях пожары в природной среде произошли из-за неосторожного обращения с огнем, - сказали в МЧС.

Специалисты оценивают пожароопасную обстановку на "четверку". То есть дают 4-й класс горимости. А это очень высокая пожарная опасность. И судя по предварительным прогнозам синоптиков, такая ситуация продержится до 12 августа - именно до этого дня на Алтае сохранится жаркая погода, в некоторых районах температура превысит 30 градусов.

Важно!

ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминает о необходимости строгого соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в сухую, жаркую и ветреную погоду. А именно:

- не сжигать мусор и сухую траву;

- не разводить костры на отдыхе;

- не бросать не потушенные спички и окурки (особенно из окон авто);

- пресекать подобные действия других лиц;

- не разрешать детям играть с огнем.

Единый телефон доверия управления МЧС по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните - 101.

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