Из-за аномальной жары на Алтае объявили штормовое предупреждение

На Алтае горит сухая трава Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В связи с аномальной жарой и высокой пожароопасностью алтайские синоптики с 10 по 13 августа объявили штормовое предупреждение

- В эти дни на большей территории края ожидается высокая пожароопасность - 4-й класс горимости, а в Угловском районе - чрезвычайная пожароопасность - пятый класс горимости, - отмечается в сообщении алтайского Гидрометцентра.

При такой погоде высока вероятность природных пожаров.

- Любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями, - предупреждают в МЧС по региону. - Поэтому не разводите костры, не сжигайте мусор и сухую траву, не бросайте непотушенными спички и окурки.

По прогнозам, высокая температура (свыше +30 градусов) продержится на Алтае до 13 августа.

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