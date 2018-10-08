В Барнауле заплакал бюст Ползунова

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-08T11:08:49+03:00

Городские власти пока не комментируют вопрос о кладбищенских раскопках

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Площадь Свободы и улица Ползунова в краевой столице в последние недели стали предметом пересудов. Речь идет о судьбе старинных могил знатных горожан (на этом месте было первое кладбище) и восстановлении Петропавловского собора, который был взорван в тридцатые годы прошлого века.

Благо или бремя?

Напомним, на старинные захоронения строители в очередной раз наткнулись во время прокладки ливневой канализации. 20 сентября работы на этом участке были приостановлены.

Историк Вадим Бородаев и пастор Александр Франц утверждают, что прямо на оси будущей траншеи, на проезжей части ул.Ползунова, находится фундамент старой часовни, к которой примыкали могилы известных горожан 18 века, в том числе Андреаса Беэра, начальника Колывано-воскресенских заводов.

- Теперь развитие событий зависит от заказчика - администрации города, - заявила ведущий специалист отдела культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова во время круглого стола «История города Барнаула. Благо или бремя». Заказчику рекомендовали провести дополнительное археологическое исследование.

Казалось бы, археологи должны возликовать. Но те лишь вздыхают:

- Раскопки сегодня - это не просто «взял лопату». Даже получить открытый лист на исследования в центре Барнаула не так просто, плюс финансовые затраты.

- Археологи сейчас не изучают центр города, этим занимаются больше краеведы, - заметил председатель Алтайского краевого археологического общества Михаил Сафронов, также участник круглого стола, посвященного истории города. Исследования, по его словам, возможны с участием спонсоров и госорганов.

-Вот-вот! Опять им нужны деньги, - услышала корреспондент «КП» - Барнаул» от одной из городских чиновниц на условиях анонимности. - Где брать деньги на эти раскопки прикажете, из каких частей бюджета?

Тем не менее, по информации наших источников, в городской администрации об этом все же задумались.

На днях барнаулец Иван Фомин, проходя мимо бюста Ползунова, увидел на каменном лике слезу. Может, дух знаменитого изобретателя (могила которого где-то тоже под асфальтом) достали уже все эти перипетии?

А в это время

На площади Свободы в Барнауле также планируют восстанавливать Петропавловский собор. Круглый стол на эту тему недавно прошел в Епархии.

- Тема собора – важна, это время освоения Сибири. Петропавловский собор – первый каменный храм на Алтае, - заметил на обсуждении Виктор Исаев, доцент кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга Алтайского Госуниверситета, кандидат исторических наук.

И в этой теме есть скептики. Так, барнаулец Юрий Красильников считает, что религиозных сооружений в туркластере и без того полно, и очевидных аргументов «за» - нет.

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