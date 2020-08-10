Пропавшие на Алтае пенсионеры погибли в ДТП

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Супругов Владимира и Надежду Ветрову из села Алтайское обнаружили мертвыми в Красногорском районе. 6 августа пенсионеры поехали в гости к дочери в село Быстрянка и пропали. Поиски пропавших продолжались три дня. К ним подключался отряд «Лиза Алерт».

8 августа на сайте поискового сообщества появилась краткая информация: «Найдены, погибли. Приносим соболезнования родным и близким».

Пропавший автомобиль Chevrolet Niva был обнаружен в Красногорском районе спустя три дня. Как оказалось, машина съехала с трассы в кювет и врезалась в березу. Автомобиль был сильно помят.

- 8 августа в 14.10 в дежурную часть поступило сообщение, что на 424 километре Чуйского тракта обнаружен в кювете автомобиль Chevrolet Niva. По предварительным данным, 70-летняя женщина, сидевшая за рулем, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги. В результате водитель и пассажир 74-х лет скончались от многочисленных травм, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого ГИБДД.

- Возможно, у женщины, случился сердечный приступ или оторвался тромб, после этого автомобиль выехал и слетел в кювет. С трассы его было не видно, поэтому нашли их не сразу, - пояснил «КП» источники в правоохранительных органах.

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