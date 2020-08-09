На Алтае нашли мертвыми пропавших пенсионеров

В группе "Лиза Алерт" появилась скудная информация: "Найдены. Погибли" Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае остановлены поиски двух пропавших пенсионеров - супругов Владимира и Надежды Ветровых. Оба найдены мертвыми.

Напомним, 6 августа пожилые люди выехали на автомобиле "Шевроле Нива" серебристого цвета из дома. Они проживают в селе Алтайское Алтайского района. Но обратно так и не вернулись, на связь с родными не выходили. Родственники забили тревогу, и тут же были объявлены поиски.

В группе поискового отряда "Лиза Алерт" появились ориентировки, в которых сообщались приметы: 74-летний Владимир Викторович - худощавый, седой, с карими глазами, сутулится, 70-летняя Надежда Петровна - с темными волосами до плеч, карими глазами, среднего телосложения. Во что были одеты - никто не знал.

Ориентирвка на супругов Ветровых Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Накануне, 8 августа, стало известно, что Ветровых нашли погибшими. В группе "Лиза Алерт" появилась скудная информация: "Найдены. Погибли".

Что случилось с пожилыми людьми - пока остается загадкой. За дело явно возьмутся следователи. Пока официальной информации от полиции и следствия нет.

Кстати, погибшая Надежда Ветрова появлялась в "Одноклассниках" накануне роковой поездки - 5 августа. Ее муж заходило туда редко. Последний визит - еще в прошлом году. Обе странички супругов закрыты.

Скриншот с личной страницы Фото: Одноклассники

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