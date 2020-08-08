“Самый лучший подарок”: глава Минспорта Алтайского края прокомментировал открытие фитнеса

Алексей Перфильев отметил, что жители региона получили “прекрасный опыт” тренировок на воздухе, которые продолжались три месяца. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев положительно оценил переход Алтайского края на второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Он назвал важным, долгожданным и “в чем-то выстраданным” решение о возобновлении работы фитнес-клубов.

Алексей Перфильев отметил, что жители региона получили “прекрасный опыт” тренировок на воздухе, которые продолжались три месяца. А в течение трех недель была возможность тренировок в спортивных залах для членов сборных команд Алтайского края. На объектах, которые выполнили все рекомендации, заполнили паспорта готовности.

– Соответственно, по этой модели мы пойдем и дальше, открывая возможность тренировок в спортивных залах, включая фитнес-центры, для всех категорий граждан, – сказал глава Минспорта Алтайского края.

Кроме того, теперь есть возможность возобновления соревнований, которые ранее были включены в календарь.

– Наверное, в чем-то это украшает и День физкультурника, потому что самый лучший подарок ко Дню физкультурника – это возможность тренироваться. Если вкратце, то, чего мы ждали, мы получили, – резюмировал Перфильев.

К работе готовы

Ранее мы писали, что представители фитнес-индустрии Алтайского края долгое время просили как можно скорее разрешить открыть тренажерные залы. Сотрудники этой сферы неоднократно сообщали, что будут соблюдать все меры безопасности.

В тренажерном зале. Фото: Олег УКЛАДОВ

Загрузка залов в первое время составит 25% и постепенно будет расти. На входе, в частности, будут измерять температуру, проводить дезинфекцию рук, специалисты будут обрабатывать и помещения, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

– Отрасль спорта, спортсмены должны стать правильным примером соблюдения всех мер профилактики. В принципе у нас получилось с масочным режимом, спортсмены выступили правильным примером и поддержали, – резюмировал Алексей Перфильев.

Напомним, 7 августа, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавируса. Регион переходит ко второму этапу снятия ограничений. А это значит, что разрешено открыться спортивным залам, паркам и кафе. Но с обязательным условием – масочный режим продолжает действовать. Подробнее о нововведениях и особенностях второго этапа можно прочитать здесь.

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