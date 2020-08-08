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“Самый лучший подарок”: глава Минспорта Алтайского края прокомментировал открытие фитнеса

Он также рассказал, как будут организованы занятия спортом
Константин СанталовКонстантинСанталов
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Алексей Перфильев отметил, что жители региона получили “прекрасный опыт” тренировок на воздухе, которые продолжались три месяца.

Алексей Перфильев отметил, что жители региона получили “прекрасный опыт” тренировок на воздухе, которые продолжались три месяца.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев положительно оценил переход Алтайского края на второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Он назвал важным, долгожданным и “в чем-то выстраданным” решение о возобновлении работы фитнес-клубов.

Алексей Перфильев отметил, что жители региона получили “прекрасный опыт” тренировок на воздухе, которые продолжались три месяца. А в течение трех недель была возможность тренировок в спортивных залах для членов сборных команд Алтайского края. На объектах, которые выполнили все рекомендации, заполнили паспорта готовности.

– Соответственно, по этой модели мы пойдем и дальше, открывая возможность тренировок в спортивных залах, включая фитнес-центры, для всех категорий граждан, – сказал глава Минспорта Алтайского края.

Кроме того, теперь есть возможность возобновления соревнований, которые ранее были включены в календарь.

– Наверное, в чем-то это украшает и День физкультурника, потому что самый лучший подарок ко Дню физкультурника – это возможность тренироваться. Если вкратце, то, чего мы ждали, мы получили, – резюмировал Перфильев.

К работе готовы

Ранее мы писали, что представители фитнес-индустрии Алтайского края долгое время просили как можно скорее разрешить открыть тренажерные залы. Сотрудники этой сферы неоднократно сообщали, что будут соблюдать все меры безопасности.

В тренажерном зале.

В тренажерном зале.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Загрузка залов в первое время составит 25% и постепенно будет расти. На входе, в частности, будут измерять температуру, проводить дезинфекцию рук, специалисты будут обрабатывать и помещения, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

– Отрасль спорта, спортсмены должны стать правильным примером соблюдения всех мер профилактики. В принципе у нас получилось с масочным режимом, спортсмены выступили правильным примером и поддержали, – резюмировал Алексей Перфильев.

Напомним, 7 августа, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавируса. Регион переходит ко второму этапу снятия ограничений. А это значит, что разрешено открыться спортивным залам, паркам и кафе. Но с обязательным условием – масочный режим продолжает действовать. Подробнее о нововведениях и особенностях второго этапа можно прочитать здесь.

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