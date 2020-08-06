Кризис на “фабрике радости”: в Барнауле ликвидируют несколько парков

В парке “Солнечный ветер”.
Фото: Константин Санталов
Лето подходит к концу, а в Алтайском крае дети до сих пор лишены полноценного отдыха. Парки принимают гостей, но кататься на аттракционах до сих пор нельзя. В этом году индустрия развлечений терпит серьезные убытки. Парки «Барнаульская крепость» и «Экстрим» решено ликвидировать. Об этом 6 августа на встрече с журналистами рассказал их управляющий, директор парка «Солнечный ветер», Роман Романов.
В условиях неопределенности
Представители отрасли отмечают, что парки были и остаются настоящими фабриками радости и впечатлений. Традиционно в Барнауле они работают с мая по сентябрь, а подготовку к сезону всякий раз ведут в течение всего года.
В каждом парке есть техническая и административная служба, а также другие специалисты. Это десятки людей, большинство из которых сейчас лишены возможности зарабатывать.
В парке “Солнечный ветер”.
Фото: Константин Санталов
– Парк “Солнечный ветер” это, наверное, один из самых маленьких парков, здесь всего 17 тыс. квадратных метров. В среднем максимальная загрузка в хорошие годы, когда есть массовые мероприятия – одна тысяча человек, т. е. на одного гостя – 17 квадратных метров, – сказал Роман Романов.
Частные парки зарабатывают сами и не получают господдержки.
– Парки “Арлекино”, “Эдельвейс”, “Лесная сказка”, Солнечный ветер”, “Барнаульская крепость” и другие находятся, как раньше говорили, на хозрасчете, на самоокупаемости. Мы платим налоги, аренду, содержим людей без копейки дотаций, – сказал управляющий.
Сотрудники выполняют все меры безопасности – соблюдают дистанцию, часто проводят дезинфекцию и готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора. Однако пока полноценно работать им так и не разрешили, представители отрасли существуют в условиях полной неопределенности.
В парке “Солнечный ветер”.
Фото: Константин Санталов
– Мы даем детям возможность стать счастливыми. И на сегодняшний день эта “фабрика счастья” в определенном кризисе. Мы выступаем за то, чтобы разложить деятельность по полочкам, посмотреть, какие ограничения существуют. Мы готовы их соблюдать, но не понимаю, почему должны простаивать, – подчеркнул Роман Романов.
Сейчас парки посещают примерно 10% людей от обычного количества гостей в это время в прошлом году, поэтому о прибыли говорить не приходится.
Ликвидация парков и продажа аттракционов
Аттракционы и другое оборудование, в частности, продают в парках “Экстрим” и “Барнаульская крепость”.
– Мы приняли решение в связи с экономической ситуацией, что эти два проекта – парки "Экстрим" и "Барнаульская крепость" будут ликвидированы. Я ими управлять не буду, – заявил Роман Романов.
В парке “Солнечный ветер”.
Фото: Константин Санталов
Он добавил, что управлять ими экономически невыгодно. Проекты затратные, особенно при том уровне неопределенности, в котором сейчас все существуют. Что будет в будущем с этими парками и будут ли они работать, пока неизвестно. Некоторые арендаторы задумываются о том, чтобы уйти в другой бизнес.
Различные аттракционы продают и в парке «Солнечный ветер», цены разные. Так, “Веселые горки” стоят чуть больше 3 млн рублей, а карусель “Орбита” – 5 млн рублей. Аттракционы готовы продавать оптом и по отдельности, рассмотрят все варианты и предложения.
Детские игровые площадки могут просто подарить. Возможно, в будущем они появятся во дворах Барнаула.
Остается ждать
В конце встречи с журналистами представители парков Барнаула подписал открытое письмо к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой разрешить им полноценно работать, кончено же, с соблюдением всех необходимых условий.
На этой неделе власти обсудят вопрос перехода региона на второй этап снятия ограничений. Возможно, паркам удастся полноценно поработать хотя бы в конце сезона.
В парке “Солнечный ветер”.
Фото: Константин Санталов
Напомним, ранее мы сообщали, что Анна Половникова, арт-директор парка “Арлекино”, говорила, что обращение с просьбой разрешить работать отправляли еще в июне, однако никакого ответа так и не получили.
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