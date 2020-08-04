«Дети плачут»: губернатора Томенко просят разрешить открыть аттракционы в Алтайском крае

Сотрудники парков Алтайского края просят губернатора региона Виктора Томенко хотя бы на месяц разрешить работу аттракционов, письмо есть в распоряжении редакции. В беседе с "Комсомольской правдой - "Барнаул" работники этой сферы сообщили, что они терпят убытки и просят дать им возможность полноценно доработать конец сезона.

Анна Половникова, арт-директор парка “Арлекино”, рассказала, что обращение с просьбой разрешить работать отправляли еще в июне, однако никакого ответа так и не получили.

– Нас полностью игнорируют. Изначально говорили о том, что разрешат работать, когда показатель распространения вируса будет держаться на отметке 0,8 пять дней подряд. Сейчас уже так, но пока тишина. По сути, для работы у нас остался всего один месяц. Люди ведь все равно приходят в парк. Дети плачут, видим их слезы каждый день. Ребятишки цепляются за заборчики у паровозиков и не понимают, что нельзя прокатиться. Как объяснить ребенку, что аттракционы не работают, непонятно, – отмечает Анна Половникова.

В парке.Фото: Олег УКЛАДОВ

Серьезные потери

В этом сезоне владельцы парков терпят убытки.

– На данный момент финансовый запас прочности парков полностью исчерпан. Дальнейшее сохранение ограничений приведет к фатальному результату и грозит серьезным социальными и экономическими последствиями, так как возникает вопрос в целесообразности дальнейшего существования в принципе, – говорится в письме парковиков края.

Анна Половникова добавляет, что у представителей этой отрасли и так короткий сезон, обычно в лучшем случае аттракционы работают до конца сентября или начала октября. В этом году из-за пандемии о возможности заработать говорить не приходится.

– Уважаемый Виктор Петрович, дайте нам заработать хотя бы в августе, чтобы прокормить свои семьи и погасить часть кредитных и долговых обязательств, – сказано в обращении.

Согласны на любые условия

Парковики Алтайского края пишут, что готовы соблюдать все меры безопасности. В частности, делать полную обработку всех аттракционов 2 раза в сутки и каждые 2 часа обрабатывать все прикасаемые поверхности, соблюдать дистанцию между посетителями в очередях на кассах и на аттракционах, рассаживать посетителей через кресло, если это посторонние между собой люди.

– Мы на все согласны и готовы открываться хоть через полчаса, все уже на старте. Тем более, что мы работаем под открытым небом, – резюмировала арт-директор парка “Арлекино”.

В парке.Фото: Олег УКЛАДОВ

Что говорят барнаульцы

В комментариях под сообщением в группе парка “Арлекино” горожане поддерживают просьбу открыть аттракционы.

– Мы, потребители, тоже очень просим открыть парки. Там и так-то аттракционы не заполнены никогда под завязку, а тут вообще будет контроль. Детей нечем развлекать, парки не работают, лагеря тоже, что им делать? Чем парк хуже зоопарка или того же магазина продуктового? – пишет Наталья.

– Почему-то пляжи открыты, а парки нет, – задается вопросом Ксения.

– Откройте парки, откройте детские развлечения, дайте детям почувствовать полноценно свои каникулы! Что дети будут отвечать на вопрос "Как ты провел свои каникулы?”, – отмечает Мурашка.

Коронавирус в регионе

Напомним, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 107 инфицированных коронавирусом. Общее число зараженных COVID-19 составляет 9433, выздоровевших – 7361.

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