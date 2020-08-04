«Милая моя, их тяжелых 300 человек, мы за всеми уследить не можем»: еще одна история пациента с COVID-19

70-летний барнаулец Николай Кропотин, по словам дочери Анны, до июля этого года был совершенно здоровым человеком.

- Папа зимой по 10 километров на лыжах бегал, летом в высокогорье поднимался, на Белуху и так далее, - рассказывает Анна. - А теперь не может дышать без кислородного аппарата.

По словам молодой женщины, в семье до сих пор не могут понять, кто заболел первым.

- У мамы (она работает на швейной фабрике, где маски шьют) появились симптомы ОРВИ, она недомогала, в итоге, попала в ковид–госпиталь на Змеиногорском тракте с двухсторонней пневмонией. Переболела, но все тесты оказались отрицательными, – вспоминает Анна.

Глава семейства, по словам дочери, заболел примерно в это же время, но неделю жил на пасеке, не обращая на «простуду» внимания. Пока не поднялась высоченная температура.

- Начался кашель, вызвали «скорую», - вспоминает собеседница. - Они сразу предупредили, что очень много заболевших, и приедут в течение двух часов.

В итоге пациента Николая Кропотина увезли в больницу №4 «Стройгаз», тесты показали положительный результат.

70-летний мужчина был совершенно здоровым человеком.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Диагностировали состояние средней тяжести, мы были уверены, что все будет хорошо, но папе становилось все хуже и хуже, - вспоминает Анна. - В больнице ему кололи антибиотики, но ничего не помогало. Однажды поздно вечером, когда мы ему позвонили, он пожаловался, что ему плохо, задыхается.

Когда рано утром родственники позвонили пациенту, тот не ответил.

- Я еле как дозвонилась до ординаторской, попросила, чтобы папу посмотрели, – рассказывает горожанка. – Когда врачи подошли к нему, он уже был в плохом состоянии, ему начали срочно искать кислород. Потом, оказалось, что аппарат не работает. И он опять просил помощи, кричал от боли. Я опять звонила в больницу, мне было сказано: «Милая моя, их тяжелых 300 человек и мы за всеми уследить не можем». Если честно, мы подняли после этого все связи, чтобы папу перевели в РТП. Врачи больницы «Стройгаз» приняли решение перевести его туда как тяжелого пациента. Когда везли, ему было так плохо, что он с нами прощался.

По словам дочери, когда ее отец поступал в больницу «Стройгаз», у него было 30 процентов поражения легких, а когда его доставили в РТП - уже 50.

- Он в РТП угодил в реанимацию, лежал двое с половиной суток там. И рассказал после жуткие впечатления, что рядом молодая женщина 44 лет и бабушка скончались. Врачи спасали их, но не вытянули, - вспоминает Кропотина.

Теперь, по словам, дочери, ее отец лежит в обычной палате, состояние улучшается, но легкие пока без кислорода самостоятельно не дышат.

- Надо отдать должное - в госпитале при РТП очень квалифицированные медики, но их мало, не хватает пульмонологов, - вздохнула Анна, жалея медиков. - Бедные врачи до такой степени вымотанные, девчонки-пульмонологи в обмороки падают. Потому что это невыносимо в этих костюмах на жаре по шесть часов…

Рассказывая всю эту историю по телефону, Анна Кропотина сама кашляла.

- Неделю назад одышка началась, кашель, - поделилась женщина, - потом поднялась температура до 38 градусов. В диспетчерской «скорой» сказали: «Не выезжаем к молодым на такие вызовы, будет совсем плохо, звоните». На следующий день мне стало совсем плохо, приехали. Начали лечение антибиотиками в домашних условиях. Вчера была у пульмонолога, тесты отрицательные, температура спала. Врач заметила: «Хорошо, что вовремя лечение начали». Все нормально со мной, хотя я до сих пор хриплю и кашляю.

Анна говорит, что решила рассказать о ковид-перипетиях их семьи потому, что многие люди до сих пор думают, что коронавирус - это что-то надуманное.

- Но это серьезная и страшная болезнь, и ситуация разворачивается так, что нужно самим спасать себя, настаивая на лечении, на тестах, на КТ как можно раньше. И что печальное, к сожалению, это сегодня не так просто. Пациентов в больницы привозят с пораженными легкими…

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