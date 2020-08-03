2020-08-03T14:15:20+03:00
Коронавирус Covid-19

«Задача - не навредить пациенту»: когда могут возобновить плановую медпомощь в Алтайском крае

Глава минздрава объяснил, почему этого до сих пор этого не сделали
Константин Санталов
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В поликлинике.В поликлинике.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Возобновлять плановую медпомощь нужно, однако важно не навредить пациентам. О том, когда алтайские поликлиники планируют вновь открыть свои двери, на пресс-конференции 3 августа сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Он отметил, что в регионе вернулись к обсуждению вопроса возобновления плановой медпомощи. В первую очередь речь идет о поликлиниках – как детских, так и взрослых. Впереди – учебный год, который, как предполагается, пройдет в обычном формате. Также важно возвращать диспансеризацию, плановые медосмотры.

– Я думаю, что в течение этой недели мы комплексно рассмотрим эпидситуацию в каждом муниципалитете и будем принимать эти решения. Еще раз – все будет исходить из текущей ситуации, которая есть как в муниципалитете, так и в Алтайском крае. Задача – не навредить пациенту, – отметил министр.

Он напомнил, что в медицинских организациях может концентрироваться инфекция. Пациент, который пришел на профилактический осмотр, находится в зоне риска. В связи с этим проводят максимум предупредительных мероприятий, чтобы не допустить заноса и распространения COVID-19.

Отметим, что с момента начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 580 медицинских работников. Это сотрудники 84 медицинских организаций, среди них четыре частных.

– Из 580 медработников выздоровели и приступили к работе 513, на лечении находятся 67 человек. При этом 61 находится под наблюдением, потому что заболевание протекает бессимптомно. Шесть человек находятся в стационарах ковидных госпиталей, – отметил министр.

Напомним, всего этапов возвращения к прежней работе будет три. На первом – минимально возможный объем плановой помощи, на втором – расширение этих объемов, а на третьем – полное возобновление работы в обычном формате, как было до ситуации с пандемией.

Цифры

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 107 инфицированных коронавирусом. Общее число заболевших – 9433.

При этом на лечении остаются еще 1939 человек: чуть меньше половины непосредственно в госпиталях – 898, а остальные 950 наблюдаются амбулаторно. Кроме того, на самоизоляции остаются 2073 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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