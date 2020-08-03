2020-08-03T19:43:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 августа 2020: грядет второй этап снятия ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 4 августа 2020 года
САПОЖКОВА Александра
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Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 августа 2020Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 августа 2020Фото: Олег УКЛАДОВ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 4 августа 2020 года. Согласно данным оперштаба, в регионе за сутки выявлено 107 новых инфицированных. При этом среди заболевших (всего с начала эпидемии таковых зарегистрировано 9 433 человека) за сутки зарегистрировано два смертельных случая, но из них непосредственно от COVID-19 – ни одного. Выздоровело 13 пациентов.

Данные на 3 августа 2020 года (фото: https://yandex.ru/covid19/)

Данные на 3 августа 2020 года (фото: https://yandex.ru/covid19/)

На следующей неделе в регионе планируют рассмотреть вопрос о переходе на второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Как сообщает Аиф-Алтай, на втором этапе разрешат работу отдельных образовательных учреждений и магазинов промтоваров площадью до 800 квадратов. А вот спортивные объекты откроют не ранее перехода на третий этап снятия ограничений.

Также в ближайшее время рассмотрят вопрос о возобновлении плановой медпомощи в детских и взрослых поликлиниках, диспансеризации и плановых медосмотров. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов напомнил, что в медорганизациях может концентрироваться инфекция, поэтому пациент, который пришел на профосмотр, находится в зоне риска. В связи с этим и проводят профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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Алтайский край готовится к переходу на второй этап снятия ограничений

Вопрос о переходе на второй этап снятия ограничений, введенных в Алтайским крае из-за пандемии коронавируса, планируют рассмотреть уже на этой неделе. Об этом, а также о второй волне инфекции и в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 3 августа сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинин (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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